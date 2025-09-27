快訊

從清純到債主 欠債2億還被姊妹告！昔日玉女歌手驚人近況曝光

花蓮災區捐水遭拒反要「太陽餅」…台中業者聽到了 暖捐逾1500盒

第二場電視辯論仍未受邀 卓伯源槓上中天：乾脆做我人形立牌放現場

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大綜合大樓起火！警消趕赴現場救災 緊急疏散70人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市和平東路一段的台灣師範大學，今天下午2時34分，綜合大樓3樓起火；台北市消防局出動指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車輛1輛、人員29名到場救災，火勢下午3時撲滅。

消防隊到場時，與校方人員協助疏散70名男女，沒有人員傷亡，消防隊檢視起火地點是學校教室，火災燒損冷氣機、音響設備，燃燒面積約5平方公尺，目前消防局火調科正鑑識起火原因。

【中央社／台北27日電】

台北市警消今天下午獲報台灣師範大學內發生火警，派大批人車到場馳援，火勢30分鐘內撲滅，無傷，初步調查為教室冷氣機起火，火警原因待調查釐清。

台北市消防局下午2時34分獲報，大安區和平東路1段的台灣師範大學發生火警，派出指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車輛1輛，共29名消防救護人員到場。

消防員到場發現，起火地點為校園內的綜合大樓3樓，拉水線搶救，火勢下午3時2分撲滅，無人傷亡，初步調查為教室的冷氣機起火，詳細起火原因待調查釐清。

台灣師範大學綜合大樓，今天下午起火，緊急疏散70人。記者廖炳棋／翻攝
台灣師範大學綜合大樓，今天下午起火，緊急疏散70人。記者廖炳棋／翻攝

消防隊 北市 冷氣

延伸閱讀

影／堰塞湖溢流 工程人員堤防測量摔陷泥沼…特搜隊馳援

馬太鞍溪堰塞湖溢流致災 北市消防馳援災後復原

花蓮災民與家人失聯72小時 台中特搜借手機打給女兒「我平安啦」

土城公寓頂樓加蓋起火 撲滅火勢後發現1中年婦女OHCA

相關新聞

台師大綜合大樓起火！警消趕赴現場救災 緊急疏散70人

台北市和平東路一段的台灣師範大學，今天下午2時34分，綜合大樓3樓起火；台北市消防局出動指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車...

高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，通車後即被本報記者直擊不少貨櫃車未走專用道，仍和小車爭道；今天上午1...

高雄怪人果協公園拔除12車後雨刷 受害車主怒批：狼心狗肺的壞人

高市一名車主近來發現停放在果協公園的愛車後雨刷遭人刻意破壞，受害車主研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點...

高雄男喝到爛醉今晨逆向撞死女騎士 酒測值1.17…超標4倍

高雄市岡山區大莊路今日清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治...

每輛造價逾千萬！「公車界特斯拉」遭撞僅板金受損 轎車車頭竟全毀

金門車船管理處所有的一輛造價逾千萬元、被譽為「公車界特斯拉」的Model T電動巴士，今天上午在行經金湖鎮四維路與柏村路...

影／7旬老翁墜落泰山大窠溪 警消民眾合力拉繩救人

新北市泰山區日前有1名75歲老翁不明原因墜落大窠坑溪泡在淺水區，消防隊獲報趕抵垂降架梯下至溪床，將老翁固定在擔架，員警、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。