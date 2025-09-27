台師大綜合大樓起火！警消趕赴現場救災 緊急疏散70人

台北市和平東路一段的台灣師範大學，今天下午2時34分，綜合大樓3樓起火；台北市消防局出動指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車輛1輛、人員29名到場救災，火勢下午3時撲滅。

消防隊到場時，與校方人員協助疏散70名男女，沒有人員傷亡，消防隊檢視起火地點是學校教室，火災燒損冷氣機、音響設備，燃燒面積約5平方公尺，目前消防局火調科正鑑識起火原因。

【中央社／台北27日電】

台北市警消今天下午獲報台灣師範大學內發生火警，派大批人車到場馳援，火勢30分鐘內撲滅，無傷，初步調查為教室冷氣機起火，火警原因待調查釐清。

台北市消防局下午2時34分獲報，大安區和平東路1段的台灣師範大學發生火警，派出指揮車2輛、消防車輛8輛、救護車輛1輛，共29名消防救護人員到場。