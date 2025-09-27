快訊

距300公尺！中央地方各設「救災大腦」 中央：台南也是、不要糾結

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭「經國號戰機吸入削頭」喪命 檢方查無犯罪事證簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男喝到爛醉今晨逆向撞死女騎士 酒測值1.17…超標4倍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市岡山區大莊路今日清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治，蔣男呼氣酒測值高達每公升1.17毫克，被依酒駕致死罪送辦。

警方調查，蔣男今天清晨5時許，酒後開車行經岡山區大莊路一帶時，疑似酒後開車不穩，過程中逆向，與對向53歲蔡姓女騎士發生碰撞，造成蔡女頭部、手部、大腿多處受傷，送醫搶救後仍不治。

岡山警分局員警到場時，蔣男眼神迷茫、一臉醉醺醺，全身散發濃厚酒氣，經酒測，蔣男酒測值高達1.17毫克，嚴重超出法定標準值逾4倍，蔣男承認喝啤酒，但喝了多少並不清楚。

全案警詢後，依酒駕致死罪將蔣男當場逮捕，移送橋頭地檢署偵辦並建請聲押。至於蔡女是否涉及酒駕，尚待進一步檢驗釐清，詳細肇因則交由交通大隊鑑定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔣姓男子酒後開車，撞死蔡姓女騎士。記者張議晨／翻攝
蔣姓男子酒後開車，撞死蔡姓女騎士。記者張議晨／翻攝
蔣姓男子酒後開車，撞死蔡姓女騎士。記者張議晨／翻攝
蔣姓男子酒後開車，撞死蔡姓女騎士。記者張議晨／翻攝

酒駕

延伸閱讀

影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

洗車工酒駕開Alphard高速撞死醫大生 家屬痛斥「殺人凶手」

雙方都搶快！新莊休旅車闖紅燈撞機車 女騎士一度無呼吸心跳

台61線驚傳死亡車禍！大甲交流道前工程車擦撞 女騎士爆頭亡

相關新聞

高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，通車後即被本報記者直擊不少貨櫃車未走專用道，仍和小車爭道；今天上午1...

高雄怪人果協公園拔除12車後雨刷 受害車主怒批：狼心狗肺的壞人

高市一名車主近來發現停放在果協公園的愛車後雨刷遭人刻意破壞，受害車主研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點...

高雄男喝到爛醉今晨逆向撞死女騎士 酒測值1.17…超標4倍

高雄市岡山區大莊路今日清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治...

影／7旬老翁墜落泰山大窠溪 警消民眾合力拉繩救人

新北市泰山區日前有1名75歲老翁不明原因墜落大窠坑溪泡在淺水區，消防隊獲報趕抵垂降架梯下至溪床，將老翁固定在擔架，員警、...

彰化伸港鄉透天厝清晨火警 住警器響了...8人驚險逃生

教師節連假第一天彰化一早傳出住宅火警，伸港鄉一戶透天住宅今天上午7點發生火警，竄出熊態火苗，幸好屋內住警器響了，睡夢中的...

影／高中生與家人爭執二度衝海中 海巡無人機紅外線挽回生命

台中市清水區九號風車海域昨晚發生一起投海事件，1名高中生因與家人發生爭執後，兩度跳海尋短，所幸海巡署運用紅外線熱顯像無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。