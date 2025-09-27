高雄男喝到爛醉今晨逆向撞死女騎士 酒測值1.17…超標4倍

高雄市岡山區大莊路今日清晨發生一起死亡車禍。44歲蔣姓男子開車行經該路段，與對向53歲蔡姓女騎士對撞，蔡女傷重急救後不治，蔣男呼氣酒測值高達每公升1.17毫克，被依酒駕致死罪送辦。

警方調查，蔣男今天清晨5時許，酒後開車行經岡山區大莊路一帶時，疑似酒後開車不穩，過程中逆向，與對向53歲蔡姓女騎士發生碰撞，造成蔡女頭部、手部、大腿多處受傷，送醫搶救後仍不治。

岡山警分局員警到場時，蔣男眼神迷茫、一臉醉醺醺，全身散發濃厚酒氣，經酒測，蔣男酒測值高達1.17毫克，嚴重超出法定標準值逾4倍，蔣男承認喝啤酒，但喝了多少並不清楚。

全案警詢後，依酒駕致死罪將蔣男當場逮捕，移送橋頭地檢署偵辦並建請聲押。至於蔡女是否涉及酒駕，尚待進一步檢驗釐清，詳細肇因則交由交通大隊鑑定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康