高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，通車後即被本報記者直擊不少貨櫃車未走專用道，仍和小車爭道；今天上午10時50分環保局一輛垃圾車左後輪陷進突塌陷天坑，因動彈不得，後方塞車，幸無人受傷，狀況直到2小時後才排除。

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，北起茂大街經沿海二路至中林路，全長1660公尺，沿海二、三路南北雙向車道配置為4快1慢，最內線車為貨櫃車專用道；今有網友圖文並茂爆料指，「有垃圾車陷進小港區天坑裡」。

轄區小港警分局指出，今天上午10時50分許，一輛垃圾車行經沿海二路與中林路口約南下右轉中林路車道處的路中陷進塌陷的路面中，動彈不得；警方獲報後，隨即派遣警力至現場協助疏導指揮交通。

從警方公布的畫面中可見剛完工通車2個月的柏油路面和新畫設的標誌標線很清晰，為何新路面會發現天坑塌陷狀況，仍待工務局新工處說明；事故現場因大車多，直到下午1時8分才排除，所幸無人受傷。

高市一輛垃圾車今天上午行經甫通車2個月的小港區貨櫃車專用道，新柏油路面突塌陷，垃圾車陷進天坑，動彈不得。記者石秀華／翻攝
高市一輛垃圾車今天上午行經甫通車2個月的小港區貨櫃車專用道，新柏油路面突塌陷，垃圾車陷進天坑，動彈不得。記者石秀華／翻攝
高市一輛垃圾車今天上午行經甫通車2個月的小港區貨櫃車專用道，新柏油路面突塌陷，垃圾車陷進天坑，動彈不得。記者石秀華／翻攝
高市一輛垃圾車今天上午行經甫通車2個月的小港區貨櫃車專用道，新柏油路面突塌陷，垃圾車陷進天坑，動彈不得。記者石秀華／翻攝
高市一輛垃圾車今天上午行經甫通車2個月的小港區貨櫃車專用道，新柏油路面突塌陷，垃圾車陷進天坑，動彈不得。記者石秀華／翻攝
高市一輛垃圾車今天上午行經甫通車2個月的小港區貨櫃車專用道，新柏油路面突塌陷，垃圾車陷進天坑，動彈不得。記者石秀華／翻攝

天坑 垃圾車

