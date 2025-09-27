高雄貨櫃車二階專用道7月才通車...今新路塌 垃圾車左後輪陷天坑

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，通車後即被本報記者直擊不少貨櫃車未走專用道，仍和小車爭道；今天上午10時50分環保局一輛垃圾車左後輪陷進突塌陷天坑，因動彈不得，後方塞車，幸無人受傷，狀況直到2小時後才排除。

高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車二階專用道7月完工通車，北起茂大街經沿海二路至中林路，全長1660公尺，沿海二、三路南北雙向車道配置為4快1慢，最內線車為貨櫃車專用道；今有網友圖文並茂爆料指，「有垃圾車陷進小港區天坑裡」。

轄區小港警分局指出，今天上午10時50分許，一輛垃圾車行經沿海二路與中林路口約南下右轉中林路車道處的路中陷進塌陷的路面中，動彈不得；警方獲報後，隨即派遣警力至現場協助疏導指揮交通。