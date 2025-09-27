高雄怪人果協公園拔除12車後雨刷 受害車主怒批：狼心狗肺的壞人

高市一名車主近來發現停放在果協公園的愛車後雨刷遭人刻意破壞，受害車主研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點查看，數一數共有11車雨刷也遭毀壞，怒罵對方狼心狗吠的壞人，並貼文提醒其他車主注意。

有網友kisseveyoday在網路Threads25和26日連續兩天貼文指，自己愛車後雨刷都被惡意破壞，整支拔起，打算去停有監視器的地方，氣死。

緊接著26日，原PO又貼文指，第二彈！今天去公園看看到底有幾台車的後雨刷被破壞，目前看到11台左右了，再次提醒受害的車主，或即將想停在大寮區忠義國小附近的重劃區的車主們，請大家小心自己的愛車，有壞人無法無天做盡狼心狗肺的垃圾事；盼警方抓到犯人，繩之以法。

林園警分局指出，有關該處地點的車輛雨刷遭拔除一事，警方已主動展開調查，經逐一聯繫車主，目前有一位25歲的呂姓車主至派出所報案，警方將擴大調閱周邊監視器畫面追查涉案人。