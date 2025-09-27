高雄怪人果協公園拔除12車後雨刷 受害車主怒批：狼心狗肺的壞人

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名車主近來發現停放在果協公園的愛車後雨刷遭人刻意破壞，受害車主研判應該會有其他車遭殃，果不其然，事發隔天到同一地點查看，數一數共有11車雨刷也遭毀壞，怒罵對方狼心狗吠的壞人，並貼文提醒其他車主注意。

有網友kisseveyoday在網路Threads25和26日連續兩天貼文指，自己愛車後雨刷都被惡意破壞，整支拔起，打算去停有監視器的地方，氣死。

緊接著26日，原PO又貼文指，第二彈！今天去公園看看到底有幾台車的後雨刷被破壞，目前看到11台左右了，再次提醒受害的車主，或即將想停在大寮區忠義國小附近的重劃區的車主們，請大家小心自己的愛車，有壞人無法無天做盡狼心狗肺的垃圾事；盼警方抓到犯人，繩之以法。

林園警分局指出，有關該處地點的車輛雨刷遭拔除一事，警方已主動展開調查，經逐一聯繫車主，目前有一位25歲的呂姓車主至派出所報案，警方將擴大調閱周邊監視器畫面追查涉案人。

警方表示，該處地點為新劃設的重劃區，相關設施尚未完善，為避免類似情事再度發生，將加強該夜間及重點時段區域巡邏，並在周邊治安要點新增臨時監視器，以防類似案件再發生。

高雄有車主停在忠義國小旁邊重劃區裡的停車位格愛車後雨刷遭人惡意拔除，受害車主隔天發現另有11車也遭殃。圖／Threads網友kisseveyoday提供
高雄有車主停在忠義國小旁邊重劃區裡的停車位格愛車後雨刷遭人惡意拔除，受害車主隔天發現另有11車也遭殃。圖／Threads網友kisseveyoday提供

車主 監視器 高雄市

