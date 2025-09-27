聽新聞
影／7旬老翁墜落泰山大窠溪 警消民眾合力拉繩救人
新北市泰山區日前有1名75歲老翁不明原因墜落大窠坑溪泡在淺水區，消防隊獲報趕抵垂降架梯下至溪床，將老翁固定在擔架，員警、里長和不少民眾都上前幫忙消防隊員拉繩索，合力將老翁營救上岸，送醫檢查。
大窠坑溪今年5月才整治完工開放，將原本封閉、生硬的水泥河道改造成結合生態、景觀的休憩空間，岸邊還有綠廊木棧步道，距離下方溪床大約六、七公尺。
警方12日下午5時許接獲報案，趕抵發現老翁在步道下方仰躺泡在岸際水裡無法動彈，消防隊立即架梯將人員和裝備送下溪床，將老翁固定於擔架。岸上包括員警、里長、里民連忙靠過去幫消防隊員合力拉繩。
老翁被拉上步道，沒有明顯傷勢、意識清醒但情緒低落不願多說怎麼會墜溪，隨即由救護車送往醫院檢查，警方通知家屬到場並呼籲多多關心老人。
