快訊

影／高中生與家人爭執二度衝海中 海巡無人機紅外線挽回生命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市清水區九號風車海域昨晚發生一起投海事件，1名高中生因與家人發生爭執後，兩度跳海尋短，所幸海巡署運用紅外線熱顯像無人機技術，無人機在黑夜中海面發現熱顯像成功搜救，挽回一條年輕生命。

海巡署第四巡防區指揮部表示，昨晚8時許接獲通報，得知1名高中生疑似前往台中市清水區九號風車海域輕生，立即指示第三岸巡隊梧棲安檢所與中港機動巡邏站人員立即趕赴現場，並出動配備紅外線夜視功能的無人機搜索。

透過無人機高科技設備，海巡人員在距離岸邊約500公尺的海面上發現疑似人影的熱顯像光點；救援人員隨即穿著救生衣下水搜救，成功將該名少年帶回岸邊，並提供毛毯保暖與情緒安撫；經初步檢查，少年無外傷且意識清楚，由台中港警總隊帶回製作訪談記錄並聯繫家人。

未料當晚11時46分，意外再度發生，少年與親友返回現場尋找遺落的手機時，情緒突然失控，再次衝入海中，梧棲安檢所接獲台中市消防局勤指中心通報後，立即與台中港務消防隊防風林分隊展開合作救援，暗夜緊急出動，結合2架無人機，在漆黑的夜色中進行空中搜索。

無人機很快在距岸約300公尺的海面上偵測到漂浮光點，海巡人員再次下水，將體力不支的少年救回岸上，而在家屬陪同下，警消人員將少年送醫治療，成功避免了一場悲劇的發生。

第三岸巡隊表示，此次救援行動充分展現了海巡署運用科技設備進行海域搜救的能力，紅外線熱顯像無人機在夜間搜救中發揮了關鍵作用，同時特別呼籲民眾，若在岸際發現有人員情緒恍惚、不穩定或有預謀輕生行為等情形，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即前往救援，保障民眾生命財產安全。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市清水區九號風車海域昨晚發生一起投海事件，1名高中生因與家人發生爭執後，兩度跳海尋短，所幸海巡署運用紅外線熱顯像無人機技術，無人機在黑夜中海面發現熱顯像成功搜救。圖／海巡署提供
