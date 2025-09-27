快訊

男心肌梗塞...消防、亞大醫院聯手救命 現身感謝：每一位都是貴人！

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市到院前檢傷制度成果發表暨學術研討會昨登場，會中表揚醫院緊急救護團隊，其中，呂男去年因心肌梗塞在家昏倒，經消防局通報亞洲大學附屬醫院醫療團隊啟動「急性心肌梗塞綠色通道」，搶救過程驚險，終救回一命，呂男與妻現身致謝，呂妻強調，「每位幫助過患者的人，都是人生最重要的貴人！」

這場研討會由台中市消防局主辦、衛生局協辦，會中還表揚中國醫藥大學附設醫院、亞大醫院、梧棲童綜合醫院等三大急症搶救上表現卓越的醫療團隊，被搶救的患者也到場現身致謝，場面溫馨感人。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，呂男去年一月因突發劇烈胸痛與呼吸困難，救護人員接獲報案，在救護車上執行12導程心電圖，診斷為ST段上升型心肌梗塞，是屬於死亡率極高的急症，緊急送亞大醫院急救，載運過程不斷心肺復甦術，即時將各項數據回報給醫療團隊，掌握最新病人狀況。

患者到院後因突發心室顫動，導致心跳停止，場面一度陷入危急狀態，急診團隊立即接手心肺復甦術與電擊，並同步啟動心導管與葉克膜小組，由心臟外科主任劉殷佐放置葉克膜，穩定病人生命徵象，心臟內科醫師潘泓智執行冠狀動脈介入治療與支架置放，總算從死神手中搶回一命。

呂男隨後接受低溫治療、葉克膜與主動脈內氣球幫浦支持，並在跨團隊的細心照護下成功脫離支持系統，住院21天後平安出院，讓患者家屬十分感激。

呂妻表示，當天丈夫可能因為情緒太激動，加上血糖控制不佳，導致突然癱軟昏迷，幸好救護人員很快就到場急救，加上到院時，看到全員待命的醫療團隊，當下真的感到「我先生有救了」。

呂妻指出，搶救過程十分險峻，但全體醫護團隊都十分用心，家人也時時守護病榻旁，利用錄音機呼喚先生「趕緊回家」，最後總算等到完美結局。她強調，「每位幫助過患者的人，都是人生最重要的貴人！」

呂男因心肌梗塞送醫獲救，昨天偕同妻子現身感謝消防局、亞洲大學附屬醫院醫療團隊救命之恩。圖／亞大醫院提供
呂男因心肌梗塞送醫獲救，昨天偕同妻子現身感謝消防局、亞洲大學附屬醫院醫療團隊救命之恩。圖／亞大醫院提供

心肌梗塞

