影／不爽Uber外送員騎太慢 Uber司機路怒拿電擊槍恐嚇被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市昨天傍晚5時許下班時間，一輛Uber計程車司機趕著要載乘客，不滿前方的Uber外送員騎太慢擋在前頭，疑路怒症發作與對方口角，甚至還下車與對方推擠，最後拿出電擊槍恐嚇，警方趕到現場，將兩人帶回警局，並依恐嚇罪嫌送辦。

台北市大安分局瑞安街派出所，昨天傍晚接獲民眾報案，大安路二段有計程車司機與機車騎士因行車問題發生口角，過程中疑有人持電擊槍恐嚇，警方獲報後立即派員趕赴現場，到場時雙方已不在場，警方調閱沿線監視器，確認涉案人為Uber計程車司機張姓男子及機車騎士梁姓男子，通知兩人到案說明。

警方發現，時值下班及接近用餐時間，正是外送員及多元計程車忙碌時間，當時張姓男子急著開車去搭載乘客，但車輛前頭梁姓外送員其車速度不快，一時情緒上湧，生意也不做了，竟當街口角、推擠，張男更一度亮出電擊槍，行為涉有恐嚇，警方通知雙方到案說明，雙方雖都不提告，但恐嚇是非告訴乃論，警方仍依法查扣電擊槍，並將張男依恐嚇罪嫌函送偵辦。

張姓男子當街拿出電擊槍，涉嫌恐嚇，警方查扣電擊槍。記者廖炳棋／翻攝
張姓男子當街拿出電擊槍，涉嫌恐嚇，警方查扣電擊槍。記者廖炳棋／翻攝

