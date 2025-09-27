影／不爽Uber外送員騎太慢 Uber司機路怒拿電擊槍恐嚇被逮

台北市昨天傍晚5時許下班時間，一輛Uber計程車司機趕著要載乘客，不滿前方的Uber外送員騎太慢擋在前頭，疑路怒症發作與對方口角，甚至還下車與對方推擠，最後拿出電擊槍恐嚇，警方趕到現場，將兩人帶回警局，並依恐嚇罪嫌送辦。

台北市大安分局瑞安街派出所，昨天傍晚接獲民眾報案，大安路二段有計程車司機與機車騎士因行車問題發生口角，過程中疑有人持電擊槍恐嚇，警方獲報後立即派員趕赴現場，到場時雙方已不在場，警方調閱沿線監視器，確認涉案人為Uber計程車司機張姓男子及機車騎士梁姓男子，通知兩人到案說明。