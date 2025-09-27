小心荷包！桃園火車站後站違停科技執法10月1日啟用 停3分鐘就開罰

桃園市警察局在桃園火車站後站臨時下車區，建置「違規停車偵測科技執法設備」。圖：讀者提供

為改善「桃園火車站廣一地下停車場」施工期間周邊違規停車問題，使桃園火車站後站周邊行車順暢，桃園市警察局在桃園火車站後站臨時下車區，建置「違規停車偵測科技執法設備」，利用AI攝影機，自動偵測違規行為，臨停等待時間逾3分鐘將自動拍照開罰，最高可罰1200元，籲請民眾多加配合，以免荷包失血。

臨停等待時間逾3分鐘將自動拍照開罰，最高可罰1200元。圖：讀者提供

交通警察大隊表示，警方統計今(114)年8月1日至9月26日宣導期間，桃園火車站後站臨時下車區，計偵測違規停車1303件，平均每天偵測違規停車23件，宣導期間之違停偵測不會製單舉發；而10月1日起違停科技執法凌晨0時至上午6時深夜時段以勸導為主，上午6時起偵測違規停車，則將依法舉發。

臨停等待時間逾3分鐘將依科技執法違停偵測認定後舉發。圖：讀者提供

警方強調，自10月1日凌晨0時起，臨停等待時間逾3分鐘將依科技執法違停偵測認定後舉發，呼籲載客民眾勿久停，並且多利用桃園火車站周邊停車場，避免因違規停車被開罰。警方並說明，桃園火車站後站平面停車場就在科技執法偵測區域隔壁，距離不到100公尺，希望停等民眾相互體諒，科技執法違停的目的是「維持車流順暢，提升周轉率」，也請民眾共同維護桃園火車站後站臨時下車區順暢，提高臨時下車區車流速度，不要讓車輛回堵周邊道路。為了提醒民眾，桃園火車站後站臨時下車區，有設置告示牌，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規停車開罰600元至1200元以下罰鍰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小心荷包！桃園火車站後站違停科技執法10/1啟用 停3分鐘就開罰