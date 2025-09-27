快訊

AI狂飆還能再「單押」？ 專家看台股操作未來瞄準2關鍵

大批熱心民眾到花蓮幫忙！他急呼籲「別開車」：已影響救災

64歲退休男擁1600萬自豪「從不缺錢」！三餐都叫外送…最後得憂鬱症

小心荷包！桃園火車站後站違停科技執法10月1日啟用 停3分鐘就開罰

桃園電子報／ 桃園電子報

S 44859411 e1758937873854
桃園市警察局在桃園火車站後站臨時下車區，建置「違規停車偵測科技執法設備」。圖：讀者提供

為改善「桃園火車站廣一地下停車場」施工期間周邊違規停車問題，使桃園火車站後站周邊行車順暢，桃園市警察局在桃園火車站後站臨時下車區，建置「違規停車偵測科技執法設備」，利用AI攝影機，自動偵測違規行為，臨停等待時間逾3分鐘將自動拍照開罰，最高可罰1200元，籲請民眾多加配合，以免荷包失血。

S 44859412
臨停等待時間逾3分鐘將自動拍照開罰，最高可罰1200元。圖：讀者提供

交通警察大隊表示，警方統計今(114)年8月1日至9月26日宣導期間，桃園火車站後站臨時下車區，計偵測違規停車1303件，平均每天偵測違規停車23件，宣導期間之違停偵測不會製單舉發；而10月1日起違停科技執法凌晨0時至上午6時深夜時段以勸導為主，上午6時起偵測違規停車，則將依法舉發。

S 44859413
臨停等待時間逾3分鐘將依科技執法違停偵測認定後舉發。圖：讀者提供

警方強調，自10月1日凌晨0時起，臨停等待時間逾3分鐘將依科技執法違停偵測認定後舉發，呼籲載客民眾勿久停，並且多利用桃園火車站周邊停車場，避免因違規停車被開罰。警方並說明，桃園火車站後站平面停車場就在科技執法偵測區域隔壁，距離不到100公尺，希望停等民眾相互體諒，科技執法違停的目的是「維持車流順暢，提升周轉率」，也請民眾共同維護桃園火車站後站臨時下車區順暢，提高臨時下車區車流速度，不要讓車輛回堵周邊道路。為了提醒民眾，桃園火車站後站臨時下車區，有設置告示牌，臨停等待逾3分鐘就屬違規停車，違規停車開罰600元至1200元以下罰鍰。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小心荷包！桃園火車站後站違停科技執法10/1啟用 停3分鐘就開罰

延伸閱讀：

  1. 男遭300公斤重機壓住動彈不得 龍潭警火速趕到場救援
  2. 張善政感謝土木技師公會鼎力相助 提升桃市公共工程品質

火車站 桃園 科技執法

延伸閱讀

台中1800萬法拉利GTS違停開車門 遭公車撞到整片車窗掉落

注意！華亞科技園區移動式科技執法來了 3天抓35件超速

龜山這處路段「超速違規多」 警方祭出移動式科技執法

湖口噪音車擾民 竹縣府科技執法已告發3輛

相關新聞

男心肌梗塞...消防、亞大醫院聯手救命 現身感謝：每一位都是貴人！

台中市到院前檢傷制度成果發表暨學術研討會昨登場，會中表揚醫院緊急救護團隊，其中，呂男去年因心肌梗塞在家昏倒，經消防局通報...

彰化伸港鄉透天厝清晨火警 住警器響了...8人驚險逃生

教師節連假第一天彰化一早傳出住宅火警，伸港鄉一戶透天住宅今天上午7點發生火警，竄出熊態火苗，幸好屋內住警器響了，睡夢中的...

影／高中生與家人爭執二度衝海中 海巡無人機紅外線挽回生命

台中市清水區九號風車海域昨晚發生一起投海事件，1名高中生因與家人發生爭執後，兩度跳海尋短，所幸海巡署運用紅外線熱顯像無人...

小心荷包！桃園火車站後站違停科技執法10月1日啟用 停3分鐘就開罰

為改善「桃園火車站廣一地下停車場」施工期間周邊違規停車問題，使桃園火車站後站周邊行車順暢...

影／不爽Uber外送員騎太慢 Uber司機路怒拿電擊槍恐嚇被逮

台北市昨天傍晚5時許下班時間，一輛Uber計程車司機趕著要載乘客，不滿前方的Uber外送員騎太慢擋在前頭，疑路怒症發作與...

影／新加坡籍貨輪船員恆春外海摔斷腿 黑鷹直升機空降甲板畫面曝

新加坡籍「PSUTENTH」貨輪今天上午航行恆春外海時，一名男性船員不慎摔了一跤，導致腳踝骨折，空勤三大一隊接獲救援任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。