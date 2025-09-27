影／新加坡籍貨輪船員恆春外海摔斷腿 黑鷹直升機空降甲板畫面曝

新加坡籍「PSUTENTH」貨輪今天上午航行恆春外海時，一名男性船員不慎摔了一跤，導致腳踝骨折，空勤三大一隊接獲救援任務，出動黑鷹直升機於6時29分前往救人，直升機停在甲板，受傷船員抬上擔架送上機後送，80分鐘完成救援任務。

空勤總隊第三大隊指出，今天上午接獲執行海上搜救任務指示，一艘新加坡籍「PSU TENTH」貨輪上在恆春外海航行時，1名船員因腳踝骨折需緊急援助，搜救機組立即動員，由正駕駛劉世民、副駕駛呂奇峰、機工長李耀義，於上午6時29分出動黑鷹直升機從高雄小港國際機場起飛前往救援。

救難人員和貨輪上人員取得無線電通聯，確認傷患狀況後，於6時55分到達貨