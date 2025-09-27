住處門廊為電動自行車充電 深夜引發火警...5車受損

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往，迅速將火勢撲滅，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3輛電動自行車全毀，2台普通重機半毀，沒有人員傷亡，火警原因待調查確認。

苗栗縣消防局指出，昨天深夜11點53分接獲社苓里住宅火警通報，消防局派遣10輛各式消防車及16名消防人員趕往，抵達時發現一樓前門屋簷下3台電動自行車燃燒，苑裡消防分隊以2條水線控制火勢，由於電動自行車仍不停冒煙，救援人員使用破壞器材將電動自行車內的鋰電池取出，置入水桶降溫將鋰電火勢熄滅，這場火警在今天凌晨1點10分撲滅，經消防人員檢視，移工居住的這處民宅未裝設住警器。

通霄警分局表示，員警到場了解，火警疑因外籍移工在住處為電動行自車充電，不料引發火警，消防人員噴水將火勢撲滅後，勘查現場確認不致有復燃之虞後離開，移工為電動自行車充電造成火警，涉及公共安全部分將函請苗栗地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾於充電使用電器產品時，務必注意安全，避免在深夜或長時間無人看管狀況下持續充電，以降低火災發生風險，保障生命與財產安全。

苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警,消防局接獲通報派員趕往灌救,這起火警疑似移工為電動自行車充電,不料引發火警,造成3台電動自行車全毀,2台普通重機半毀。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／警方提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣苑裡鎮社苓里一處移工居住的民宅昨天深夜11點多發生火警，消防局接獲通報派員趕往灌救，這起火警疑似移工為電動自行車充電，不料引發火警，造成3台電動自行車全毀，2台普通重機半毀。圖／苗栗縣消防局提供

