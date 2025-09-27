影／國3北上香山段貨車自撞物品散落一地 一度堵車400公尺

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

今天上午7時許，國道三號北上107.4公里香山路段處發生一起貨車自撞事故。新竹縣消防局接獲通報後立即派遣朝山分隊人車前往救援，患者為一名約30歲男子，頭部疼痛並伴隨左腳擦傷，經現場初步評估後由救護車送往醫院治療，所幸意識清楚。

新竹市消防局表示，上午7點08分接獲報案，指稱現場疑似有人受困。救護人車於7點22分抵達，初步回報為貨車自撞事故，無人受困。患者經朝山91救護車人員檢傷，發現有頭部疼痛與左腳擦傷情形，於7點36分送醫，當時車流一度回堵約400公尺。

事故發生後，國道警察已立即通知工務段清理現場，並進行拖吊作業。至7點52分，事故貨車拖離，現場由國道警交管，維持外側一線通行，目前現場已處理完畢，恢復通行。

國道三號北上107.4公里處今早發生一起貨車自撞事故，事故發生後，國道警察立即通知工務段清理現場並拖吊。圖／消防局提供
國道三號北上107.4公里處今早發生一起貨車自撞事故，事故發生後，國道警察立即通知工務段清理現場並拖吊。圖／消防局提供
國道三號北上107.4公里處發生一起貨車自撞事故，新竹縣消防局接獲通報後立即派遣朝山分隊人車前往救援。圖／消防局提供
國道三號北上107.4公里處發生一起貨車自撞事故，新竹縣消防局接獲通報後立即派遣朝山分隊人車前往救援。圖／消防局提供
國道三號北上107.4公里處今早發生一起貨車自撞事故，至7時52分，事故貨車拖離，現場由國道警交管，維持外側一線通行。圖／消防局提供
國道三號北上107.4公里處今早發生一起貨車自撞事故，至7時52分，事故貨車拖離，現場由國道警交管，維持外側一線通行。圖／消防局提供

