YouTuber樂樂法利境管案 移民署：已依規申請解除

美國籍YouTuber樂樂法利日前因違反就業服務法遭管制無法入境台灣。移民署今天表示，樂樂法利已依規定申請解除管制，經會商主管機關，依法解除此案管制。

美國籍YouTuber樂樂法利違反就業服務法遭管制無法入境台灣，移民署3月間提到，原因是樂樂法利從事與來台觀光目的不符的工作，可自行提供事證再次向中央機關申請，才能准駁入境。

有關樂樂法利案，台北市勞動局當時說明，因接獲民眾檢舉，包含樂樂法利（LeLe Farley）在內多名未申請工作許可的外國人，參加國內數家電視台政論節目，違反就業服務法，認定有工作事實。依就業服務法開罰及令其出國、不得再於境內工作，因樂樂法利當時已不在國內，移請移民署境管。

移民署今天透過文字訊息表示，樂樂法利已依「禁止外國人入國作業規定」申請解除管制，經會商主管機關後，依法解除管制。北市勞動局回應針對外國人境管並無管轄權，當事人有無申請或解除並不會被移民單位通知。

至於外國人被境管是否會提前通知，對此，移民署以文字回應，外國人違法違規都是依法令實施境管，且外國人出入境不適用行政程序法程序規定，因此，禁止外國人入境，並不會通知當事人，這是世界各國通常作法。

移民署表示，外國人來台應遵守相關法律規定，不得從事與來台目的不符活動，若涉來台工作事項，仍需獲得主管機關許可，以免違法而影響自身權益或停（居）留資格。