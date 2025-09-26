快訊

獨／雲林北港工業區土地售出了 中信金旗下AMC進場

首場6人同台 聯合報、TVBS將於10月2日合辦「國民黨主席辯論會」

單身投資法？他決定交女友前「每天買1股台積電」 458天後驚人獲利曝

YouTuber樂樂法利境管案 移民署：已依規申請解除

中央社／ 台北26日電

美國籍YouTuber樂樂法利日前因違反就業服務法遭管制無法入境台灣。移民署今天表示，樂樂法利已依規定申請解除管制，經會商主管機關，依法解除此案管制。

美國籍YouTuber樂樂法利違反就業服務法遭管制無法入境台灣，移民署3月間提到，原因是樂樂法利從事與來台觀光目的不符的工作，可自行提供事證再次向中央機關申請，才能准駁入境。

有關樂樂法利案，台北市勞動局當時說明，因接獲民眾檢舉，包含樂樂法利（LeLe Farley）在內多名未申請工作許可的外國人，參加國內數家電視台政論節目，違反就業服務法，認定有工作事實。依就業服務法開罰及令其出國、不得再於境內工作，因樂樂法利當時已不在國內，移請移民署境管。

移民署今天透過文字訊息表示，樂樂法利已依「禁止外國人入國作業規定」申請解除管制，經會商主管機關後，依法解除管制。北市勞動局回應針對外國人境管並無管轄權，當事人有無申請或解除並不會被移民單位通知。

至於外國人被境管是否會提前通知，對此，移民署以文字回應，外國人違法違規都是依法令實施境管，且外國人出入境不適用行政程序法程序規定，因此，禁止外國人入境，並不會通知當事人，這是世界各國通常作法。

移民署表示，外國人來台應遵守相關法律規定，不得從事與來台目的不符活動，若涉來台工作事項，仍需獲得主管機關許可，以免違法而影響自身權益或停（居）留資格。

移民署 外國人 YouTuber

延伸閱讀

曾因上節目收酬勞…公子沈等3人禁止入境台灣 提前解禁關鍵曝光

烏克蘭網紅擁650萬訂閱 竟「闖福島禁區直播」日警當場活逮3人

法國YouTuber砸500萬製作《中文怪物》　吳鳳點出台灣綜藝2大瓶頸

移民署新住民通譯黃日麗 投身兩國教育當志業

相關新聞

彰化工廠傳工安意外！員工疑遭壓傷 氣管移位傷重不治

彰化縣線西鄉今天下午驚傳工廠工安意外，48歲周姓員工倒臥在作業區脫水機旁，疑似遭重物壓傷，被送往彰濱秀傳醫院搶救，到院時...

影／如街頭保齡球…休旅車煞車失靈猛撞 駕駛這舉動減傷亡只撞3車

30歲徐姓男子今天中午開休旅車行經八堵、八德路口時，發現前方有很多汽機車停等紅燈，疑似突然煞車失靈，他一直踩空無法停下，...

輔導時數年增289小時！桃檢強化榮觀戰力 打造社區矯正安全網

桃園地檢署為強化榮譽觀護人協助司法保護工作的專業知能，連續2天結合桃園市榮譽觀護人協進會，在桃檢法治教育中心舉辦「114...

故障車照拖不誤！高雄警取締違停車惹議 緊急拖回還車

高雄1名女子昨晚因轎車停在路邊，遇警方要取締、拖吊，她告訴警員說車子故障，但是警員仍要拖吊人員拖走她的轎車，引起爭議。不...

軍中再傳意外！陸軍北測中心關指部士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟破裂送醫

軍中又傳出士兵受傷意外！陸軍關渡指揮部某聯兵營日前進駐新竹北測中心，昨天訓練結束時，一輛雲豹8輪甲車正開如陣地時，意外撞...

影／桃園自小客違規左轉拒攔查 越籍男駕駛翻牆落跑

員警蔡文傑於中正路發現一輛自小客車違規左轉，立即上前示意攔查。圖：翻攝自Threads(eawaw12345) 桃園警分局同安派出所昨(25)日晚間20時50分許執行查察勤務時，員警蔡文傑於中正路發現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。