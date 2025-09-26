影／如街頭保齡球…休旅車煞車失靈猛撞 駕駛這舉動減傷亡只撞3車

30歲徐姓男子今天中午開休旅車行經八堵、八德路口時，發現前方有很多汽機車停等紅燈，疑似突然煞車失靈，他一直踩空無法停下，幸好他緊急往右猛撞橋墩降低速度，只撞倒3輛機車，1名騎士受傷送醫，才沒有更大傷亡。

警方調查，徐男今天中午11時43分，開車經暖暖區八堵、八德路口時，疑似因煞車失靈無法及時停下，往前衝到前方停等紅燈區，造成3輛機車被撞的東倒西歪，1名機車騎士膝蓋擦傷送醫，現場一片混亂。

警方調查監視器，發現徐男車子往前撞倒多輛機車，有如撞保齡球般，3名機車騎士紛紛倒下，所幸意識都清楚。

徐男說，他大概在過八堵隧道後就發現發現沒有煞車，一直踩空，他已設法減速，到到大華橋路口後看到前面很多機車，為了怕造成重大傷亡，就直接撞橋墩。

警方表示，徐男酒測結果為零，初步研判事故與車輛煞車系統異常有關，詳細肇事原因仍待進一步鑑定釐清。