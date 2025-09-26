輔導時數年增289小時！桃檢強化榮觀戰力 打造社區矯正安全網

桃園地檢署為強化榮譽觀護人協助司法保護工作的專業知能，連續2天結合桃園市榮譽觀護人協進會，在桃檢法治教育中心舉辦「114年度榮譽觀護人訓練研習」，透過課程訓練與實務交流，全面提升更生保護及社區矯正效能。

檢察長戴文亮致詞指出，自今年初截至8月止，榮譽觀護人投入約談、訪視輔導等服務總時數高達6485小時，較去年同期增加289小時，展現高度熱忱與責任感；他強調，榮譽觀護人是司法保護工作的重要後盾，協助輔導受保護管束人重返正軌，向榮譽觀護人無私奉獻的精神表達最高敬意。

這次研習以「從更生、復元到重生」為主軸，邀請北中南多位學者專家授課，課程內容緊扣榮譽觀護人面臨的實際情境與挑戰，分別由台北地檢署主任觀護人張裕煌主講「新興毒品處遇趨勢與介入策略」，介紹依托咪酯等新興毒品處遇模式，協助掌握最新戒癮輔導趨勢；東海大學教授彭懷真的「心理支持與志工韌性建構」傳授情緒管理與自我照顧技巧，幫助志工維持服務熱忱。

還有台北地檢署主任檢察官蔡沛珊以案例結合法律實務，解析高風險個案預警指標，強調跨專業合作重要性的「家暴、性侵與毒品個案社區處遇分析」；中正大學教授戴伸峰與桃檢主任觀護人黃志忠的「榮譽觀護人角色深化與團隊協作」，從理論與實務引導學員反思角色定位與團隊合作。