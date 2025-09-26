故障車照拖不誤！高雄警取締違停車惹議 緊急拖回還車

高雄1名女子昨晚因轎車停在路邊，遇警方要取締、拖吊，她告訴警員說車子故障，但是警員仍要拖吊人員拖走她的轎車，引起爭議。不久警員得知執法有瑕疵，將轎車拖返原處還給女子，警方也將懲處這名警員。

高雄市警交通大隊表示，依高雄市拖吊作業規定，車輛未拖吊移入車道前，車主到場，應放行車輛，但胡姓警員違反這項規定，將依規定懲處，並加強所屬教育訓練。

據了解，胡姓警員配合高雄市交通局委外的民營八德拖吊場取締、拖吊停車，昨天晚間6時20分許，在高雄市三民區復興一路，發現1輛轎車在黃線違停，便上前貼封條，指示拖吊車司機依法移置保管車輛。

但是轎車尚未上架，轎車女車主趕來，說車子故障已通知修車廠技師前來處理，並打開車門進車內拿東西。許姓警員指著她，質問「已經貼封條，你這樣對嗎？你可以進去（車內）嗎？」女車主立即回應「我要拿東西、可以進去」。胡姓警員要拖吊車司機，照常上架移置這輛轎車，令女車主傻眼。