故障車照拖不誤！高雄警取締違停車惹議 緊急拖回還車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名女子昨晚因轎車停在路邊，遇警方要取締、拖吊，她告訴警員說車子故障，但是警員仍要拖吊人員拖走她的轎車，引起爭議。不久警員得知執法有瑕疵，將轎車拖返原處還給女子，警方也將懲處這名警員。

高雄市警交通大隊表示，依高雄市拖吊作業規定，車輛未拖吊移入車道前，車主到場，應放行車輛，但胡姓警員違反這項規定，將依規定懲處，並加強所屬教育訓練

據了解，胡姓警員配合高雄市交通局委外的民營八德拖吊場取締、拖吊停車，昨天晚間6時20分許，在高雄市三民區復興一路，發現1輛轎車在黃線違停，便上前貼封條，指示拖吊車司機依法移置保管車輛。

但是轎車尚未上架，轎車女車主趕來，說車子故障已通知修車廠技師前來處理，並打開車門進車內拿東西。許姓警員指著她，質問「已經貼封條，你這樣對嗎？你可以進去（車內）嗎？」女車主立即回應「我要拿東西、可以進去」。胡姓警員要拖吊車司機，照常上架移置這輛轎車，令女車主傻眼。

警方說，胡姓警員在拖離轎車不久，得知自己執法有爭議，還沒到拖吊場，便指示拖吊車司機返回原地放車，並向女車主道歉。

高雄警員取締違停轎車,女車主告知車子故障,仍遭拖吊氣結。記者林保光／翻攝
高雄警員取締違停轎車，女車主告知車子故障，仍遭拖吊氣結。記者林保光／翻攝
高雄警員取締違停故障轎車惹議,女車主氣得撕開封條,進車內拿東西。記者林保光／翻攝
高雄警員取締違停故障轎車惹議，女車主氣得撕開封條，進車內拿東西。記者林保光／翻攝

車主 高雄市 教育訓練

相關新聞

軍中再傳意外！陸軍北測中心關指部士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟破裂送醫

軍中又傳出士兵受傷意外！陸軍關渡指揮部某聯兵營日前進駐新竹北測中心，昨天訓練結束時，一輛雲豹8輪甲車正開如陣地時，意外撞...

影／如街頭保齡球…休旅車煞車失靈猛撞 駕駛這舉動減傷亡只撞3車

30歲徐姓男子今天中午開休旅車行經八堵、八德路口時，發現前方有很多汽機車停等紅燈，疑似突然煞車失靈，他一直踩空無法停下，...

輔導時數年增289小時！桃檢強化榮觀戰力 打造社區矯正安全網

桃園地檢署為強化榮譽觀護人協助司法保護工作的專業知能，連續2天結合桃園市榮譽觀護人協進會，在桃檢法治教育中心舉辦「114...

故障車照拖不誤！高雄警取締違停車惹議 緊急拖回還車

高雄1名女子昨晚因轎車停在路邊，遇警方要取締、拖吊，她告訴警員說車子故障，但是警員仍要拖吊人員拖走她的轎車，引起爭議。不...

影／桃園自小客違規左轉拒攔查 越籍男駕駛翻牆落跑

員警蔡文傑於中正路發現一輛自小客車違規左轉，立即上前示意攔查。圖：翻攝自Threads(eawaw12345) 桃園警分局同安派出所昨(25)日晚間20時50分許執行查察勤務時，員警蔡文傑於中正路發現

嘉義女大生瞞父母懷胎10月 宿舍產子欲丟醫院騙「撿棄嬰」

嘉義縣一名女大生隱瞞父母懷孕近10個月，因身形變化不明顯未被發現，9月21日晚上在宿舍獨自產下一名男嬰。隔天清晨，她抱著...

