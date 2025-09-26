幼童放沖天炮引發火警 父母賠鄰居還挨罰3萬元

彰化縣伸港鄉3名幼童去年在住家外放沖天炮，火星飄入鄰居住宅2樓曬衣間，引燃可燃物造成火警，火勢雖馬上撲滅，未有人員傷亡，但幼童父母除賠償鄰居，也被罰新台幣3萬元。

彰化縣消防局今天說，依爆竹煙火管理條例規定，施放爆竹煙火應依產品使用說明施放，且和建築物及人群要保持適當安全距離，違法可處最高15萬元罰鍰。

消防局呼籲民眾，施放爆竹煙火時，不可朝人、車、建築物或易燃物丟擲或發射，不可讓兒童施放飛行類、升空類及摔炮類產品，不可遺留火源，爆竹煙火要有合格標示及選適當地點施放。

消防局說，為防杜非法製造及販售爆竹煙火，消防局去年曾查獲1處違法販售場所，裁罰12萬元，今年加強抽查賣場、量販店與五金行等可能販售場所並宣導。