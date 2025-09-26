軍中再傳意外！陸軍北測中心關指部士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟破裂送醫

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

軍中又傳出士兵受傷意外！陸軍關渡指揮部某聯兵營日前進駐新竹北測中心，昨天訓練結束時，一輛雲豹8輪甲車正開如陣地時，意外撞上一名士兵，造成重創送急救，經轉送三總急救開刀後性命無虞，目前軍方正在調查意外經過。

受傷士兵送醫無生命危險，至於是否為甲車壓傷？六軍團僅表示，全案還在調查釐清中，該士兵已經沒有生命危險，稍晚將發聲明稿說明。

關指部機步二營為CTC2.0驗證執行單位，基地受訓期程為今年8月25日到10月24日。據了解，昨天下午3點多，正在執行戰術鑑測課程時，該輛雲豹甲車在進行訓練，開入陣地時，疑似剛好要迴轉，卻因為視角差別，撞上一名在旁的士兵，當時這名士兵意識清楚，無明顯外傷。

直到後來腹部劇烈陣痛，經緊急送往竹縣東元醫院，發現內臟多處破裂、右側氣血胸，已插胸管及輸血，晚間6點多緊急轉送三軍總醫院急救開刀，順利搶回一命跡象穩定。陸軍目前正在調查意外發生原因。

雲豹甲車。示意圖。聯合報系資料照

