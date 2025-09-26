嘉義女大生瞞父母懷胎10月 宿舍產子欲丟醫院騙「撿棄嬰」

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣一名女大生隱瞞父母懷孕近10個月，因身形變化不明顯未被發現，9月21日晚上在宿舍獨自產下一名男嬰。隔天清晨，她抱著初生嬰兒前往大林慈濟醫院急診，卻聲稱是在路上撿到棄嬰，試圖將孩子留在醫院，經多方追問下，女大生才坦承嬰兒是她親生。

據了解，該名女大生家庭狀況不富裕，平時隱藏父母孕情，直到生產都沒被發現，由於產後不知如何處理，男嬰疑似身體不適，只有用布將男嬰簡單擦拭和包裹，就將男嬰帶到大林慈濟醫院，擔心家人知情，女大生向醫護人員謊稱，前往醫院的路上「撿到嬰兒」。

醫護人員多次詢問女大生撿到男嬰的地點，但女大生支吾其詞，無法給出明確答案，最後才坦承嬰兒是她生的，因男嬰在未消毒的環境出生，過程沒有專業醫護人員協助，僅用布簡單擦拭、包裹後就送醫，後續女大生接受醫療照顧，男嬰也在醫院觀察治療。

嘉義縣一名女大生9月21日晚上在宿舍產下一名男嬰，隔天清晨，她抱嬰前往大林慈濟醫院急診，卻聲稱是在路上撿到棄嬰，試圖將孩子留在醫院。示意圖／Ingimage

