嘉義女大生瞞父母懷胎10月 宿舍產子欲丟醫院騙「撿棄嬰」

嘉義縣一名女大生隱瞞父母懷孕近10個月，因身形變化不明顯未被發現，9月21日晚上在宿舍獨自產下一名男嬰。隔天清晨，她抱著初生嬰兒前往大林慈濟醫院急診，卻聲稱是在路上撿到棄嬰，試圖將孩子留在醫院，經多方追問下，女大生才坦承嬰兒是她親生。

據了解，該名女大生家庭狀況不富裕，平時隱藏父母孕情，直到生產都沒被發現，由於產後不知如何處理，男嬰疑似身體不適，只有用布將男嬰簡單擦拭和包裹，就將男嬰帶到大林慈濟醫院，擔心家人知情，女大生向醫護人員謊稱，前往醫院的路上「撿到嬰兒」。