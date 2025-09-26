男玩滑輪摔骨折憤告大魯閣求償192萬 法官一看監視器就駁回了

高雄市一名何姓男子前年6月前往楠梓區「大魯閣」消費遊玩，卻在溜滑輪時為閃避前方牽手的2名小女童，造成他勾到欄杆因而摔倒骨折，事後他憤而提告大魯閣及該館副店長未盡現場秩序管理義務、防運動傷害教學，要求懲罰性賠償192萬餘元，不過法官看完監視器後認為他是自摔，因此判大魯閣免賠。

判決書指出，這名何姓男子2023年6月24日至大魯閣楠梓館的Roller186滑輪場滑輪時，他自稱為閃避2名牽手滑行的女童，滑輪鞋才會勾到扶手下方欄杆、重心不穩跌倒，造成左股骨骨折，控訴大魯閣現場僅3名工作人員，人力顯然不足，未能及時注意現場狀況，更沒有教學如何避免運動傷害，僅以Line告知入場規範。

何男提出96萬4310元的醫療求償，並控大魯閣有義務管理現場秩序、注意消費者狀況，防止消費者受傷，且他認為他受傷倒地後30分鐘才被救護車送往醫院，認為大魯閣欠缺消費者可合理期待的安全性，因此要求再加一倍懲罰性賠償，一共192萬8620元。

不過大魯閣辯稱，何男當天進店時、就已經填過基本資料並同意消費者規範，消費者規範中就有安全注意事項記載，明確告知滑輪有運動傷害風險，請消費者衡量自行能力並注意安全避免受傷，並要求入場前確認已妥適護具、與他人保持安全距離，也有教學滑輪運動自我保護與安全要領，告知消費者跌倒時該如何應對，且滑輪場入口、購票櫃台等處都設有LED面板及告示牌提醒注意，還在滑輪場內持續播放安全宣導影片。