快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

男玩滑輪摔骨折憤告大魯閣求償192萬 法官一看監視器就駁回了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名何姓男子前年6月前往楠梓區「大魯閣」消費遊玩，卻在溜滑輪時為閃避前方牽手的2名小女童，造成他勾到欄杆因而摔倒骨折，事後他憤而提告大魯閣及該館副店長未盡現場秩序管理義務、防運動傷害教學，要求懲罰性賠償192萬餘元，不過法官看完監視器後認為他是自摔，因此判大魯閣免賠。

判決書指出，這名何姓男子2023年6月24日至大魯閣楠梓館的Roller186滑輪場滑輪時，他自稱為閃避2名牽手滑行的女童，滑輪鞋才會勾到扶手下方欄杆、重心不穩跌倒，造成左股骨骨折，控訴大魯閣現場僅3名工作人員，人力顯然不足，未能及時注意現場狀況，更沒有教學如何避免運動傷害，僅以Line告知入場規範。

何男提出96萬4310元的醫療求償，並控大魯閣有義務管理現場秩序、注意消費者狀況，防止消費者受傷，且他認為他受傷倒地後30分鐘才被救護車送往醫院，認為大魯閣欠缺消費者可合理期待的安全性，因此要求再加一倍懲罰性賠償，一共192萬8620元。

不過大魯閣辯稱，何男當天進店時、就已經填過基本資料並同意消費者規範，消費者規範中就有安全注意事項記載，明確告知滑輪有運動傷害風險，請消費者衡量自行能力並注意安全避免受傷，並要求入場前確認已妥適護具、與他人保持安全距離，也有教學滑輪運動自我保護與安全要領，告知消費者跌倒時該如何應對，且滑輪場入口、購票櫃台等處都設有LED面板及告示牌提醒注意，還在滑輪場內持續播放安全宣導影片。

橋頭地院法官看過監視器後發現，何男自稱是為閃人才會勾到欄杆摔傷，但監視錄影中何男卻是滑行左轉時因重心不穩，伸手要抓左側扶手時跌倒在地，且他一跌倒後就有工作人員上前查看，並無延誤救援，因此判定何男提出的求償告訴沒有理由，駁回求償。

橋頭地院。圖／本報系資料照
橋頭地院。圖／本報系資料照

運動傷害 自摔

延伸閱讀

台中火爆男上班第3天 借浴室洗澡起口角...竟狠踹死老板娘

變矮、背痛可能是骨鬆！骨密度「這年紀」達高峰後開始流失，哪些人須接受骨密度檢查？

雨天國1驚魂　特斯拉駕駛護欄自撞後站路肩等援遭2車撞擊骨折

滑輪溜冰／劉懿萱競速世錦賽摘金 女子馬拉松中華隊包辦前4

相關新聞

男玩滑輪摔骨折憤告大魯閣求償192萬 法官一看監視器就駁回了

高雄市一名何姓男子前年6月前往楠梓區「大魯閣」消費遊玩，卻在溜滑輪時為閃避前方牽手的2名小女童，造成他勾到欄杆因而摔倒骨...

台中1800萬法拉利GTS違停開車門 遭公車撞到整片車窗掉落

陳姓男子昨下午2點多駕駛1輛約1800萬元的法拉利812 GTS跑車，疑似違規停在西屯區河南路二段上的公車停擋區，打開駕...

嘉義夫妻涉虐嬰 2周大男嬰遭腦出血、全身瘀青將安置

嘉義縣一名女大生隱瞞父母產下男嬰，男嬰哭鬧不停，疑似遭不當對待，全身瘀青、腦出血，女大生見男嬰狀況不佳，9月22日將男嬰...

影／桃園自小客違規左轉拒攔查 越籍男駕駛翻牆落跑

員警蔡文傑於中正路發現一輛自小客車違規左轉，立即上前示意攔查。圖：翻攝自Threads(eawaw12345) 桃園警分局同安派出所昨(25)日晚間20時50分許執行查察勤務時，員警蔡文傑於中正路發現

嘉義女大生瞞父母懷胎10月 宿舍產子欲丟醫院騙「撿棄嬰」

嘉義縣一名女大生隱瞞父母懷孕近10個月，因身形變化不明顯未被發現，9月21日晚上在宿舍獨自產下一名男嬰。隔天清晨，她抱著...

台北市警察局旁足體養生館起火 近午冒濃煙疏散40人

台北市中華路靠近台北市警察局的一間足體養生館，今天近午11時許，四樓冒出濃煙，消防隊緊急到場，疏散約40名顧客、員工，據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。