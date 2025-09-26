影／桃園自小客違規左轉拒攔查 越籍男駕駛翻牆落跑

員警蔡文傑於中正路發現一輛自小客車違規左轉，立即上前示意攔查。圖：翻攝自Threads(eawaw12345)

桃園警分局同安派出所昨(25)日晚間20時50分許執行查察勤務時，員警蔡文傑於中正路發現一輛自小客車違規左轉，立即上前示意攔查。該車駕駛未依指令停車，持續往前行駛，最後在大興西路二段被警方成功攔下。

警方返回現場，將38歲的乘客阮姓女子帶回盤查。圖：翻攝自Threads(tina_yu1213)

警方指出，車內駕駛與乘客均為越南籍人士，兩人起初假意下車配合，但駕駛男子隨即拔腿狂奔，衝進附近一條死巷，仍強行翻牆逃逸。員警立即展開追捕，但男子很快就不見蹤影。

警方返回現場，將38歲的乘客阮姓女子帶回盤查，目前已掌握該名逃逸男子的身分與逃逸方向，正全力追緝到案。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】桃園自小客違規左轉拒攔查 越籍男駕駛翻牆落跑