竹檢攜竹科首建跨域防詐網簽MOU 將防詐納入企業ESG

新竹科學園區是台灣的科技心臟，這群「造山者」工程師高收入卻成為詐騙集團鎖定目標，新竹遭詐金額與案件量均居全國之冠。新竹地方檢察署首度整合司法、科技業、學研與公會力量，今天簽署「新竹詐欺預警中心MOU」，打造全國首件司法與產業跨域合作的防詐行動。檢警角色從事後偵辦走向前線守護，與竹科並肩建立專屬於新竹、專屬於科技人的新世代防詐網絡。

特別的是，首度將防詐納入竹科企業ESG治理，且檢警將與企業定期召開會議，共享詐欺情資，降低產業受害風險。竹科同業公會總監張志遠表示，將此概念納入，希望竹科企業應發揮影響力協助防範。理事長李金恭說，竹科是詐騙重災區，若員工遭詐騙影響工作心情，將影響創造力等，他也呼籲政府更重視打詐宣導，盼員工權益不要受到損害。顧問宣明智直言，這需要集眾人力量來對抗詐騙集團，企業要有更多認知，

法務部政務次長黃謀信表示，各地檢署成立預警中心須結合民間力量，以往多為「事後查緝」，新竹地檢署跨足產業預防端，首創的跨領域合作來建立窗口，進行情資交換，走在前端的預防，成為合作典範。

新竹地檢署發言人黃振倫指出，詐騙手法橫行園區，危及民眾財產與產業信任。此次將透過「識詐、堵詐、阻詐、防詐」四大面向推動，包括教材制度化、將防詐納入ESG治理、設置金融帳戶預警中心攔阻異常金流、專案偵辦嚴懲詐團並追償贓款，以及跨域聯防共享情資，降低產業受害風險。