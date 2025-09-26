聽新聞
嘉義夫妻涉虐嬰 2周大男嬰遭腦出血、全身瘀青將安置
嘉義縣一對夫妻疑似有患有智力障礙，男嬰哭鬧不停，遭父母不當對待，全身瘀青、腦出血，男嬰狀況不佳，9月22日送至大林慈濟醫院急診室，男嬰經治療仍住在加護病房，醫院依程序通報，後續將由警方介入調查。
據了解，每當男嬰哭鬧不停，就會遭到摔打、擰捏，男嬰全身滿是外傷、瘀青，還有出現顱內出血，送到醫院時僅出生16天，至今出生滿20天，目前仍在加護病房觀察中。相關單位目前已介入調查，涉及家暴兒虐部分將由家防官處理。
社會局表示，會先協助安置男嬰，因為家庭成員包含智能障礙者，社會局將介入協助，由社工輔導並強制接受親子教育，後續視家庭功能決定，若有其他家屬可提供協助，由社工評估是否返家，安置最久2年，若評估未過將由縣長監護，社會局扶養至成年18歲。
