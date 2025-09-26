快訊

嘉義夫妻涉虐嬰 2周大男嬰遭腦出血、全身瘀青將安置

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣一對夫妻疑似有患有智力障礙，男嬰哭鬧不停，遭父母不當對待，全身瘀青、腦出血，男嬰狀況不佳，9月22日送至大林慈濟醫院急診室，男嬰經治療仍住在加護病房，醫院依程序通報，後續將由警方介入調查。

據了解，每當男嬰哭鬧不停，就會遭到摔打、擰捏，男嬰全身滿是外傷、瘀青，還有出現顱內出血，送到醫院時僅出生16天，至今出生滿20天，目前仍在加護病房觀察中。相關單位目前已介入調查，涉及家暴兒虐部分將由家防官處理。

社會局表示，會先協助安置男嬰，因為家庭成員包含智能障礙者，社會局將介入協助，由社工輔導並強制接受親子教育，後續視家庭功能決定，若有其他家屬可提供協助，由社工評估是否返家，安置最久2年，若評估未過將由縣長監護，社會局扶養至成年18歲。

嘉義縣大林慈濟醫院。本報資料照
加護病房 嬰兒 虐童

相關新聞

嘉義夫妻涉虐嬰 2周大男嬰遭腦出血、全身瘀青將安置

嘉義縣一名女大生隱瞞父母產下男嬰，男嬰哭鬧不停，疑似遭不當對待，全身瘀青、腦出血，女大生見男嬰狀況不佳，9月22日將男嬰...

台中大甲21歲女枯瘦全身脫皮死在家 母親涉嫌拘禁致死遭收押

台中市21歲陳姓女子昨被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見...

台北市警察局旁足體養生館起火 近午冒濃煙疏散40人

台北市中華路靠近台北市警察局的一間足體養生館，今天近午11時許，四樓冒出濃煙，消防隊緊急到場，疏散約40名顧客、員工，據...

影／基隆白色豐田車險衝進肯德基 闖紅燈撞倒機車後失控影像曝

60歲林姓男子昨晚開車行經仁一路、劉銘傳路口時，疑闖紅燈撞上仁一路直行簡男騎乘的機車後，失控衝上肯德基門市騎樓被階梯卡住...

竹檢攜竹科首建跨域防詐網簽MOU 將防詐納入企業ESG

新竹科學園區是台灣的科技心臟，這群「造山者」工程師高收入卻成為詐騙集團鎖定目標，新竹遭詐金額與案件量均居全國之冠。新竹地...

苗栗教保員掌摑幼童惹眾怒 2男「蛋洗」娃娃車各罰2000元

苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園日前發生教保員掌摑4歲女童的不當對待事件，影片曝光後引發眾怒，黃、陳姓兩男子前往幼兒園丟擲雞蛋...

