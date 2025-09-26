苗栗教保員掌摑幼童惹眾怒 2男「蛋洗」娃娃車各罰2000元

苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園日前發生教保員掌摑4歲女童的不當對待事件，影片曝光後引發眾怒，黃、陳姓兩男子前往幼兒園丟擲雞蛋，「蛋洗」園方娃娃車洩憤，經園方報警處理，黃、陳2人被依違反社會秩序維護法送辦，全案苗栗地方法院審結，2男各判罰2000元。

今年7月10日，該幼兒園某教保員於在教室內對4歲女童施以掌摑、拍打身體等不當對待行為；苗栗縣政府於7月15日接獲檢舉後，展開調查，而教保員掌摑及推打女童的監視器影像也在21日被曝光，在臉書社團瘋傳，引發網友憤慨不已。

園方雖出面澄清，但影像被揭露隔天，幼兒園娃娃車就遭「蛋洗」；警方獲報後調閱監視器追查，發現22日凌晨3點及深夜11點，各有2名男子前往幼兒園丟擲雞蛋。

而「蛋洗」幼兒園娃娃車事件經媒體報導，輿論也加以譴責，黃、陳2男自覺不妙，主動向警方自首，坦承2度共同前往丟擲雞蛋，供稱與被害女童及家人沒有關聯，因看到新聞報導，很氣憤，所以前往丟擲雞蛋。警訊後依違反社會秩序維護法將2人送辦。