苗栗教保員掌摑幼童惹眾怒 2男「蛋洗」娃娃車各罰2000元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮一家私立幼兒園日前發生教保員掌摑4歲女童的不當對待事件，影片曝光後引發眾怒，黃、陳姓兩男子前往幼兒園丟擲雞蛋，「蛋洗」園方娃娃車洩憤，經園方報警處理，黃、陳2人被依違反社會秩序維護法送辦，全案苗栗地方法院審結，2男各判罰2000元。

今年7月10日，該幼兒園某教保員於在教室內對4歲女童施以掌摑、拍打身體等不當對待行為；苗栗縣政府於7月15日接獲檢舉後，展開調查，而教保員掌摑及推打女童的監視器影像也在21日被曝光，在臉書社團瘋傳，引發網友憤慨不已。

園方雖出面澄清，但影像被揭露隔天，幼兒園娃娃車就遭「蛋洗」；警方獲報後調閱監視器追查，發現22日凌晨3點及深夜11點，各有2名男子前往幼兒園丟擲雞蛋。

而「蛋洗」幼兒園娃娃車事件經媒體報導，輿論也加以譴責，黃、陳2男自覺不妙，主動向警方自首，坦承2度共同前往丟擲雞蛋，供稱與被害女童及家人沒有關聯，因看到新聞報導，很氣憤，所以前往丟擲雞蛋。警訊後依違反社會秩序維護法將2人送辦。

法院審理，認黃、陳2人共同違反社會秩序維護法第68條第2款之藉端滋擾公司行號行為，考量2人自首且坦承，依法減輕處罰，各判罰2000元。

竹南鎮一家私立幼兒園，日前發生教保員掌摑4歲女童的不當對待事件，引發眾怒，黃、陳姓兩男子前往幼兒園丟擲雞蛋，「蛋洗」園方娃娃車洩憤。圖／民眾提供
竹南鎮一家私立幼兒園，日前發生教保員掌摑4歲女童的不當對待事件，引發眾怒，黃、陳姓兩男子前往幼兒園丟擲雞蛋，「蛋洗」園方娃娃車洩憤。圖／民眾提供

嘉義夫妻涉虐嬰 2周大男嬰遭腦出血、全身瘀青將安置

嘉義縣一名女大生隱瞞父母產下男嬰，男嬰哭鬧不停，疑似遭不當對待，全身瘀青、腦出血，女大生見男嬰狀況不佳，9月22日將男嬰...

台中大甲21歲女枯瘦全身脫皮死在家 母親涉嫌拘禁致死遭收押

台中市21歲陳姓女子昨被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見...

台北市警察局旁足體養生館起火 近午冒濃煙疏散40人

台北市中華路靠近台北市警察局的一間足體養生館，今天近午11時許，四樓冒出濃煙，消防隊緊急到場，疏散約40名顧客、員工，據...

影／基隆白色豐田車險衝進肯德基 闖紅燈撞倒機車後失控影像曝

60歲林姓男子昨晚開車行經仁一路、劉銘傳路口時，疑闖紅燈撞上仁一路直行簡男騎乘的機車後，失控衝上肯德基門市騎樓被階梯卡住...

台中1800萬法拉利GTS違停開車門 遭公車撞到整片車窗掉落

陳姓男子昨下午2點多駕駛1輛約1800萬元的法拉利812 GTS跑車，疑似違規停在西屯區河南路二段上的公車停擋區，打開駕...

