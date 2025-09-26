快訊

苗栗52歲男果園噴農藥 農用搬運車翻覆受困亡

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭屋鄉52歲謝姓男子昨天下午2點前往明德水庫南岸附近的橘園噴藥，但傍晚仍未見返家，家人前往尋找，晚間7點左右發現他的農用搬運車翻覆，人被擠壓在溝渠及搬運車中間，消防局接獲通報派遣救援人員趕往，晚間8點多將人救出，但謝男已明顯死亡，檢警今天將相驗調查。

苗栗縣消防局表示，昨晚7點16分接獲謝姓男子家屬報案，派遣頭屋分隊人員趕往，但現場位於水庫南岸的狹窄農路，大型救援車輛難以進入，再增派小型車及人員趕往，發現搬運車翻覆在道路下方的溝渠邊 ，謝姓男子趴臥溝邊，右臂遭搬運車壓住，已失去生命徵象，救援人員動用破壞器材、枕木等工具，晚間8點23分終於將人救出，但傷者已明顯死亡，經家屬同意，並未送醫，現場交由警方調查處理。

據了解，謝姓男子和妻子原本居住在桃園，為了照顧年邁雙親才搬回頭屋老家，不料昨天下午獨自前往橘子園噴灑農藥，卻發生不幸。

苗栗縣頭屋鄉52歲謝姓男子到橘園噴藥，不料農用搬運車翻覆道路下方的溝渠邊，人被壓住受困，救出時已明顯死亡。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉52歲謝姓男子到橘園噴藥，不料農用搬運車翻覆道路下方的溝渠邊，人被壓住受困，救出時已明顯死亡。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉52歲謝姓男子到橘園噴藥，不料農用搬運車翻覆道路下方的溝渠邊，人被壓住受困，救出時已明顯死亡。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉52歲謝姓男子到橘園噴藥，不料農用搬運車翻覆道路下方的溝渠邊，人被壓住受困，救出時已明顯死亡。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉謝姓男子到橘園噴藥，不料農用搬運車翻覆道路下方，人被壓住受困，消防人員昨晚趕往救援。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭屋鄉謝姓男子到橘園噴藥，不料農用搬運車翻覆道路下方，人被壓住受困，消防人員昨晚趕往救援。圖／記者胡蓬生翻攝

