影／基隆白色豐田車險衝進肯德基 闖紅燈撞倒機車後失控影像曝
60歲林姓男子昨晚開車行經仁一路、劉銘傳路口時，疑闖紅燈撞上仁一路直行簡男騎乘的機車後，失控衝上肯德基門市騎樓被階梯卡住，差半公尺就撞進店內，兩人輕傷送醫均無酒駕，肇事責任由警方調查處理。
市警第一分局調查，林姓男子昨晚10時27分從銀蛇橋往劉銘傳路方向行駛，與仁一路直行簡男（30歲）騎乘機車撞上，簡男當場摔車，身上多處擦挫傷；汽車失控衝上肯德基門市騎樓被階梯卡住，林多處疼痛，2人由救護車送醫。
警方到場後立即實施交通疏導，保持行車順暢，林男、簡男酒測值均為0mg/L，案發後由交通警察隊到場測繪，後續肇事責任交由交通警察隊釐清。
警方調出監視器查明車禍過程，簡男仁一路的車道當時綠燈通行，林男的車道是紅燈，他涉嫌未依號誌行駛闖紅燈，直接撞上機車後失控噴向三角窗位置的肯德基門市，約僅差50公尺就撞進店內，發出巨響，讓店內人員都嚇了一大跳，跑出來察看發生什麼事。
