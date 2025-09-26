快訊

台中大甲21歲女枯瘦全身脫皮死在家 母親涉嫌拘禁致死遭收押

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市21歲陳姓女子昨被發現陳屍大甲區住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日仍見到女兒不符，且有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，經查懷疑遭母親虐待；檢方昨複訊依拘禁致人於死罪對詹女向法院聲請羈押禁見，台中地院今裁准。

中檢指出，昨下午獲報大甲區陳姓女子（21歲）在家中死亡案，指派婦幼保護專組主任檢察官黃嘉生、檢察官何昌翰組成專案小組，指揮大甲分局至現場蒐證調查、保全證據，與法醫相驗死者遺體，今上午解剖。

中檢說，經檢察官指揮警方採集案關跡證、訊問證人並命具結後，認定陳女的詹姓母親（50歲），涉犯刑法第302條第2項前段拘禁致死罪之嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪。

檢方認為，詹女有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押之必要， 訊後當庭逮捕並向台中地院聲請羈押禁見。

台中地院今上午開庭後，裁定詹女收押禁見。

大甲分局。記者黑中亮／攝影
大甲分局。記者黑中亮／攝影

