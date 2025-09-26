聽新聞
新店工業園區凌晨傳火警 派遣34輛消防車搶救
新北市新店區1處工業園區今天凌晨4時許傳出火警，新北市消防局派遣34輛消防車91人前往搶救，路邊排滿一整排消防車，引人矚目。
新北市消防局今天凌晨4時23分獲報，新店區中正路1處工業園區，1棟7層樓建築4樓發生火警，已有火苗竄出，調派各式消防車輛34台、消防員91人前往搶救。
火勢在半小時內撲滅，經查，起火現場為辦公室用途，燃燒紙板跟機板與雜物，燃燒面積約15平方公尺，無人傷亡，確實起火原因有待進一步調查釐清。
