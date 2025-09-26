新店工業園區凌晨傳火警 派遣34輛消防車搶救

新北市新店區1處工業園區今天凌晨4時許傳出火警，新北市消防局派遣34輛消防車91人前往搶救，路邊排滿一整排消防車，引人矚目。

新北市消防局今天凌晨4時23分獲報，新店區中正路1處工業園區，1棟7層樓建築4樓發生火警，已有火苗竄出，調派各式消防車輛34台、消防員91人前往搶救。