影／酒醉街友大鬧沙鹿火車站...持滅火器攻擊人 還狂砸猛踹

一名44歲林姓街友因酒醉與另一名街友起口角，日前在沙鹿車站內持滅火器作勢攻擊，後續更在站外將人推倒並以行李箱砸傷，造成被害人身體多處擦挫傷。鐵路警察局台中分局接獲報案後迅速行動，基於該男長期滋事擾亂秩序，警方已於昨（25）日將嫌犯拘捕到案，強力執法維護車站安全，全案目前已進入司法程序，警方將依法偵辦相關刑責。

鐵警台中分局表示，這起事件先是發生於9月10日上午，44歲林姓街友在台鐵沙鹿火車站內因酒醉起口角，持車站內的滅火器作勢攻擊另一名街友。所幸站務人員及時發現異狀並出手攔阻，取走滅火器，被害人也隨即離開現場，但林嫌竟追至車站外將人推倒在地，更持行李箱砸傷對方，造成被害人身體多處擦挫傷。

台鐵沙鹿車站指出，林嫌長期在沙鹿火車站活動，經常破壞環境衛生與安寧，已成為車站及往來客的安全隱憂，鐵路警察局台中分局接獲報案後，強化巡邏並呼籲民眾配合通報，立即鎖定林姓嫌疑人並積極蒐集相關事證，迅速向台中地檢署聲請拘票，終於昨天在沙鹿火車站將其拘捕到案。

鐵路警察局強調，警方未來將持續加強車站周邊的巡邏勤務，全力確保旅客與民眾的人身安全。同時呼籲民眾，若遇到類似的暴力或脫序行為，應立即通報警方處理，切勿與之正面衝突，以免發生危險；此外，警方也請相關社福單位密切合作，共同從根本著手解決街友等社會問題，一起維護車站區域的公共秩序與安全環境，讓民眾能安心搭乘大眾運輸工具。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康