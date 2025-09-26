快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

影／酒醉街友大鬧沙鹿火車站...持滅火器攻擊人 還狂砸猛踹

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

一名44歲林姓街友因酒醉與另一名街友起口角，日前在沙鹿車站內持滅火器作勢攻擊，後續更在站外將人推倒並以行李箱砸傷，造成被害人身體多處擦挫傷。鐵路警察局台中分局接獲報案後迅速行動，基於該男長期滋事擾亂秩序，警方已於昨（25）日將嫌犯拘捕到案，強力執法維護車站安全，全案目前已進入司法程序，警方將依法偵辦相關刑責。

鐵警台中分局表示，這起事件先是發生於9月10日上午，44歲林姓街友在台鐵沙鹿火車站內因酒醉起口角，持車站內的滅火器作勢攻擊另一名街友。所幸站務人員及時發現異狀並出手攔阻，取走滅火器，被害人也隨即離開現場，但林嫌竟追至車站外將人推倒在地，更持行李箱砸傷對方，造成被害人身體多處擦挫傷。

台鐵沙鹿車站指出，林嫌長期在沙鹿火車站活動，經常破壞環境衛生與安寧，已成為車站及往來客的安全隱憂，鐵路警察局台中分局接獲報案後，強化巡邏並呼籲民眾配合通報，立即鎖定林姓嫌疑人並積極蒐集相關事證，迅速向台中地檢署聲請拘票，終於昨天在沙鹿火車站將其拘捕到案。

鐵路警察局強調，警方未來將持續加強車站周邊的巡邏勤務，全力確保旅客與民眾的人身安全。同時呼籲民眾，若遇到類似的暴力或脫序行為，應立即通報警方處理，切勿與之正面衝突，以免發生危險；此外，警方也請相關社福單位密切合作，共同從根本著手解決街友等社會問題，一起維護車站區域的公共秩序與安全環境，讓民眾能安心搭乘大眾運輸工具。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

44歲林姓男子因酒醉常在沙鹿車站內持滅火器作勢攻擊他人，更在站外將被害人推倒並以行李箱砸傷，鐵路警察局台中分局已於昨將嫌犯拘捕到案。圖／鐵警局提供
44歲林姓男子因酒醉常在沙鹿車站內持滅火器作勢攻擊他人，更在站外將被害人推倒並以行李箱砸傷，鐵路警察局台中分局已於昨將嫌犯拘捕到案。圖／鐵警局提供

火車站 街友 行李箱

延伸閱讀

歌迷熱情參與！滅火器日循開唱 感動讚「就像我們的第2個家」

影／忍不住尿意？男酒醉吃「第一品牌當歸鴨」 竟掏生殖器撒尿30秒

台銀男行員疑情緒失控 持滅火器砸桌坐2樓窗台警消急救援

嘉市蘭潭水域男浮屍身分為街友 嘉檢調查落水原因

相關新聞

影／汽車車禍衝上騎樓險進肯德基門市 民眾：這家沒得來速

基隆市仁一、劉銘傳路口昨晚10時27分，一輛汽車與機車在路口發生車禍，因撞擊力道大，汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡...

新店工業園區凌晨傳火警 派遣34輛消防車搶救

新北市新店區1處工業園區今天凌晨4時許傳出火警，新北市消防局派遣34輛消防車91人前往搶救，路邊排滿一整排消防車，引人矚...

影／差點撞到路人！泰山休旅車失控衝撞9輛機車再撞燈桿翻覆

新北市泰山區明志路一段昨晚有1輛紅色休旅車，行進間突然失控衝向路肩連續衝撞9輛機車再撞上路燈桿隨即翻覆，當時剛好有幾個民...

影／酒醉街友大鬧沙鹿火車站...持滅火器攻擊人 還狂砸猛踹

一名44歲林姓街友因酒醉與另一名街友起口角，日前在沙鹿車站內持滅火器作勢攻擊，後續更在站外將人推倒並以行李箱砸傷，造成被...

雙方都搶快！新莊休旅車闖紅燈撞機車 女騎士一度無呼吸心跳

新北市新莊區新樹路與國營路口昨晚發生車禍，1輛機車在綠燈轉黃燈馬上就要亮紅燈之際想衝過去，被橫向闖紅燈的休旅車撞上，62...

影／板橋男走上台62快速道路險象環生 警載離還幫付車費去萬里

37歲林姓男子昨徒步走在台62快速道路瑞芳路段，由於車輛往來十分快速，險象環生，警方獲報到場詢問才發現他從基隆走上去要到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。