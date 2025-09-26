聽新聞
雙方都搶快！新莊休旅車闖紅燈撞機車 女騎士一度無呼吸心跳
新北市新莊區新樹路與國營路口昨晚發生車禍，1輛機車在綠燈轉黃燈馬上就要亮紅燈之際想衝過去，被橫向闖紅燈的休旅車撞上，62歲女騎士當場失去呼吸心跳，救護車送醫急救挽回性命，住院持續觀察中。
現場是施工中的塭仔圳重劃區範圍，道路兩側常有鐵皮圍籬容易阻擋視線，42歲程姓男子昨晚8時許駕駛休旅車要去購物，沿新樹路67巷行駛，前方國營路口仍為紅燈便直行闖越。
當時是路口燈號轉換之際，返家途中的余姓婦人騎機車沿新樹路往新富三路方向行駛，看見前方綠燈已轉黃燈卻未減速準備停下，反而加速想要衝過國營路口，結果被闖紅燈的休旅車撞上。
婦人摔倒當場失去生命徵象，救護車送醫院急救後於晚間8時40分左右恢復心跳，目前仍住院觀察中。警方到場依規定測繪記錄，程姓汽車駕駛闖紅燈被依道路交通管理處罰條例第53條1項舉發，將處1800元以上5400元以下罰鍰，後續若騎士提告過失傷害罪嫌，警方將依法受理。
