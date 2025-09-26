影／板橋男走上台62快速道路險象環生 警載離還幫付車費去萬里

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

37歲林姓男子昨徒步走在台62快速道路瑞芳路段，由於車輛往來十分快速，險象環生，警方獲報到場詢問才發現他從基隆走上去要到萬里仁愛之家探望友人，員警用巡邏車將他載離送到車站，並幫忙出車資讓他順利搭公車前往萬里。

瑞芳警分局說，家住板橋的林姓男子，因要前往萬里仁愛之家探望友人，前天自板橋搭火車抵達基隆後，從基隆徒步要走到萬里，後來又到瑞芳，因迷路就亂走，昨天不知為何會走上台62線，險象環生。

警方說，警方獲報有人走在台62線十分危險，員警昨天上午9時40分在台62線一處隧道前發現他，瑞芳分局交通分隊警員許文豪、楊杰紘將男子攔下並詢問原因，瑞芳派出所巡佐蕭尊仁、警員譚盛宇隨即到場，在後方警戒，避免車子撞上發生事故。

林男向警方說，因迷路僅憑方向感行走，以為持續走這個方向就是往萬里，即可到達目的地，並不知走上快速道路。員警先用巡邏車載離，怕他轉乘又迷路，特地載他至基隆公車轉運站，並自掏腰包提供車資，協助他順利搭車前往萬里。

林姓男子昨徒步走在台62快速道路瑞芳路段，警方到場將他載離。記者游明煌／翻攝
