影／汽車車禍衝上騎樓險進肯德基門市 民眾：這家沒得來速

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市仁一、劉銘傳路口昨晚10時27分，一輛汽車與機車在路口發生車禍，因撞擊力道大，汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門，機車騎士昏迷、汽車駕駛輕傷都送醫。門市店員衝出來察看，都嚇了一大跳。民眾圍觀：這家沒有得來速。

基隆市消防局表示，昨晚10時27分獲報，仁一路、劉銘傳路口發生車禍，30歲機車男性騎士昏迷，右膝有撕裂傷，送往長庚醫院；60歲汽車男駕駛意識清楚，下背及手腕疼痛，送往基隆醫院。

市警第一分局員警趕至現場處理，發現因撞擊力道大，汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進門市大門；機車則倒在路口，安全帽也在一旁，採證發現有明顯撞痕，將釐清有無酒駕及車禍原因。

由於發出巨響，騎樓停放肯德基門市外送機車都被撞倒，店員及顧客都衝出來察看，嚇了一大跳，不知是怎麼撞的。汽車差點衝進店內，只差不到50公分就撞進玻璃門，兩前車輪都跨在騎樓上，零件散落一地。

附近民眾圍觀嘖嘖稱奇，直呼好險。還有民眾說：「這家沒有得來速吧」，全案已由警方調查釐清。

汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門。記者游明煌／翻攝
汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門。記者游明煌／翻攝
汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門。記者游明煌／翻攝
汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門。記者游明煌／翻攝
汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門。記者游明煌／翻攝
汽車衝上騎樓撞倒停放的外送機車，被卡在階梯前，險撞進肯德基門市大門。記者游明煌／翻攝

騎樓 基隆 車禍

