汽、機車道路碰撞 騎士傷重昏迷 汽車衝上肯德基門市前階梯卡在騎樓

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1輛白色轎車，25日深夜與機車發生碰撞後，失控衝上路口三角窗的肯德基門市騎樓。騎士當場昏迷，汽車駕駛人也受傷，兩人都由消防人員送醫急救，事故原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心25日晚上10時27分接獲報案，仁一路、劉銘傳路口發生車禍，派遣人車前往救援。

消防人員到場時，看到機車傾倒在路口，嚴重受損，年約30歲男性騎士昏迷，右膝有撕裂傷，送基隆長庚醫院急救。白色轎車衝上肯德基門口的階梯，卡在騎樓。開車的年約60歲男子意識清楚，表示下背及手腕疼痛，被送往衛生福利部基隆醫院治療。

警方獲報派員前往現場疏導交通，並進行測量繪圖作業，調查事故原因。後續將對兩名傷者測量體內酒精反應，釐清是否涉嫌酒後駕車。

基隆市1輛白色轎車，25日深夜與機車發生碰撞後，失控衝上路口三角窗的肯德基門市騎樓。騎士當場昏迷，汽車駕駛人也受傷，兩人已送醫，事故原因由警方調查中。圖／取自臉書基隆人大小事社團
基隆 肯德基 騎樓

