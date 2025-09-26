聽新聞
台中21歲女陳屍家中 「全身脫皮」疑遭母虐致死

聯合報／ 記者黑中亮曾健祐余采瀅／台中報導

台中市大甲區25日驚傳一起疑似家庭凌虐致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，警方成立專案小組偵辦中。記者黑中亮／攝影
台中市大甲區25日驚傳一起疑似家庭凌虐致死案件。一名21歲陳姓女子被發現陳屍家中多日，警方成立專案小組偵辦中。記者黑中亮／攝影

台中市廿一歲陳姓女子昨被發現陳屍住家，警方接獲其父親報案，檢視死者瘦小、全身脫皮，研判死亡多時，與父母所稱近日見到女兒不符，且有鄰居稱陳女疑長期被控制在家，經查懷疑遭母親虐待，將陳母移送，檢方以拘禁致死罪聲押禁見，今解剖遺體釐清死因。

警方調查，陳姓女子是次女，高中休學，與父母同住台中大甲區雁門路一棟透天厝，五十四歲父親在工廠上班，五十歲母親詹姓女子是家庭主婦；陳父昨上午九時許赴大甲派出所報案，指次女在家中臥房死亡。

鑑識人員現場勘查發現陳女躺床鋪棉被，身形矮小枯瘦，全身脫皮，研判死亡至少一周，但父母稱近日仍見到女兒，且有鄰居稱陳女疑長期遭控制在家，生活狀況堪憂。

警方懷疑陳女遭虐待，報台中地檢署指揮，帶回父母調查，初步認定陳母涉有重嫌，詢後移送。檢方昨相驗無法確認死因，預計今解剖。

