認詐百萬元助理費 澎湖縣議員歐中慨獲緩刑定讞

澎湖縣議員歐中慨夫妻涉詐領助理費案，一審遭澎湖地院分別判刑8年及3年10個月，他不服上訴，二審開庭到一半卻改口認罪、繳回犯罪所得爭取緩刑，高等法院高雄分院因此改判他2年有期徒刑、褫奪公權2年，給予緩刑5年，由於高雄高分檢未提起上訴，全案因此定讞。

歐中慨從2010年3月1日到2014年12月25日期間任澎湖第17屆議員，卻涉嫌指示蘇姓及呂姓助理提供帳戶，向澎湖縣議會不實申報、請領助理費補助，4年詐領高達111萬餘元。

歐中慨每月不實申報4萬元助理費補助，發給蘇姓及呂姓助理的薪資分別為3萬及1萬8千元，其餘費用流進口袋挪作他用，而2助理還是歐家中開設的電器行員工。

澎湖地院一審審理認為，2助理雖涉犯非公務員與公務員共同觸犯利用職務機會詐取財物罪，但2人自白指因受雇於歐中慨夫妻，被動參與犯行，未從中獲得犯罪所得，各判刑2年及1年10個月，褫奪公權2年。但歐中慨夫妻犯後仍否認犯行，因此歐中慨判刑8年、褫奪公權4年，顏姓妻子判刑3年8個月、褫奪公權3年。

歐中慨原拒不認罪，上訴高等法院高雄分院澎湖庭後，法官說明認罪得緩刑，歐因此改口認罪並繳回所得，法官由此改判。