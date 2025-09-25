樹林鋰電池工廠火災一家三口命喪火窟 新北檢：專案小組調查

新北市樹林區西圳街一段52巷一連3棟鐵皮工廠起火，圖為消防人員搶救畫面。圖／新北市消防局提供

新北市樹林區昨天凌晨發生鋰電池工廠火警，延燒至旁邊塑膠工廠，造成一家三口命喪火窟。新北地檢署表示，已組成專案小組調查，同時犯保協會新北分會啟動保護機制，提供被害人與家屬協助。

新北市樹林區西圳街一段的連棟鐵皮工廠24日清晨4時許傳出火警，延燒到鄰近一間塑膠工廠，造成住在工廠內的吳男夫妻及6個月大的女兒死亡。

新北市消防局表示，塑膠工廠內堆放不少易燃物，抵達現場時已全面燃燒。現場包括鋰電池工廠與2間塑膠工廠，3間工廠付之一炬，警消以水線灌救，火勢於2個多小時後撲滅，詳細起火原因仍待調查。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，檢方在接獲警方報驗後，於24日下午3時許前往新北市立殯儀館相驗被害人遺體，犯保協會新北分會也出動專任人員及保護志工共6人於相驗現場慰問、陪伴家屬。

新北地檢署表示，已指派檢察官組成專案小組調查，同時犯保協會新北分會將提供法律訴訟、申請犯罪被害補償金及諮商輔導等協助，保障被害人權益，提供家屬心理支持、家庭關懷等保護服務。