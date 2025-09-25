樹林鋰電池工廠火災一家三口命喪火窟 新北檢：專案小組調查

中央社／ 新北25日電

新北市樹林區西圳街一段52巷一連3棟鐵皮工廠起火，圖為消防人員搶救畫面。圖／新北市消防局提供
新北市樹林區西圳街一段52巷一連3棟鐵皮工廠起火，圖為消防人員搶救畫面。圖／新北市消防局提供

新北市樹林區昨天凌晨發生鋰電池工廠火警，延燒至旁邊塑膠工廠，造成一家三口命喪火窟。新北地檢署表示，已組成專案小組調查，同時犯保協會新北分會啟動保護機制，提供被害人與家屬協助。

新北市樹林區西圳街一段的連棟鐵皮工廠24日清晨4時許傳出火警，延燒到鄰近一間塑膠工廠，造成住在工廠內的吳男夫妻及6個月大的女兒死亡。

新北市消防局表示，塑膠工廠內堆放不少易燃物，抵達現場時已全面燃燒。現場包括鋰電池工廠與2間塑膠工廠，3間工廠付之一炬，警消以水線灌救，火勢於2個多小時後撲滅，詳細起火原因仍待調查。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，檢方在接獲警方報驗後，於24日下午3時許前往新北市立殯儀館相驗被害人遺體，犯保協會新北分會也出動專任人員及保護志工共6人於相驗現場慰問、陪伴家屬。

新北地檢署表示，已指派檢察官組成專案小組調查，同時犯保協會新北分會將提供法律訴訟、申請犯罪被害補償金及諮商輔導等協助，保障被害人權益，提供家屬心理支持、家庭關懷等保護服務。

新北 火災

延伸閱讀

台版寄生上流？新北三重賊侵入住宅、偷穿衣褲 法院裁定羈押

新北消防局再派25人赴花蓮救災 已搜救126件人命

台南仁德工廠陷火海！消防急赴現場灌救 初步清查人員已撤出

樹林工廠大火一家3口命喪火窟 犯保協會新北分會啟動保護機制

相關新聞

公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦

台北市13日凌晨拆除公館圓環，行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」，但現場卻有人揮拳攻擊警察；台北市大安警分局...

台南仁德工廠陷火海！消防急赴現場灌救 初步清查人員已撤出

台南市仁德區一家鐵工廠今天下午發生火警，消防局人員獲報到場時發現火勢全面燃燒，調派大批人車前往灌救，初步清查內部人員均已...

影／又是內輪差？彰化騎機車老翁被砂石車輾過 命喪輪下

彰化縣溪州鄉中山路三段今天上午發生一起砂石車撞死機車騎士意外，砂石車右轉時碰撞到騎機車的73歲陳姓老翁，老翁連人帶車被壓...

樹林工廠大火一家3口命喪火窟 犯保協會新北分會啟動保護機制

新北市樹林區一間電池工廠本月24日凌晨4時許發生大火，波及隔壁間2塑膠工廠，消防人員撲滅火勢後，在其中間1塑膠工廠發現負...

現場畫面曝光！蘆洲彩券行、檳榔店大招牌突墜落 5車慘被砸

新北市蘆洲區永樂街大地兒童公園對面中午發生招牌掉落事件，彩券行和檳榔店招牌連同雨遮墜落，砸毀底下5輛停放路邊機車，幸未波...

疑精神不濟釀禍…國道3號「小貨車自撞護欄」 逆向側翻躺車道

67歲林姓男子今天下午2點多駕駛小貨車行經國道3號苗栗縣苑裡北上路段時，疑因精神不繼，自撞內側護欄後逆向側翻於內側車道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。