公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦

台北市13日凌晨拆除公館圓環，行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」，但現場卻有人揮拳攻擊警察；台北市大安警分局今天依妨害公務、傷害罪嫌，約談涉嫌動手的台灣師範大學范姓研究生，他坦承動手，聲稱因為聽到有人說一句「鏡頭夠多了！」，才情緒失控往聲音來源方向打人。

市府拆除公館圓環當天，民間社團舉行「守環行動：圓環大走讀」，結合公民及學生團體，12日晚間7時在圓環集會遊行，市議員苗博雅、市議員張志豪到場聲援，員警在場維持秩序。

接近凌晨時刻，集會民眾要求與圓環拍照，警方讓群眾拍照後，群眾返回集會地點，但范姓研究生又衝出去，警方怕有危險，警方排成人牆圍住研究生。

范姓研究生說，當時他被圍住後，聽到有人說「好了啦，鏡頭夠多了！」，他不確定是誰講這句話，但聽到這句話後情緒上湧，立即揮拳往聲音來源揮打，一名離他近距離的大安分局員警，當頭被揍3拳，一旁員警立即拉開壓制。