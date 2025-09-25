快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市13日凌晨拆除公館圓環，行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」，但現場卻有人揮拳攻擊警察；台北市大安警分局今天依妨害公務傷害罪嫌，約談涉嫌動手的台灣師範大學范姓研究生，他坦承動手，聲稱因為聽到有人說一句「鏡頭夠多了！」，才情緒失控往聲音來源方向打人。

市府拆除公館圓環當天，民間社團舉行「守環行動：圓環大走讀」，結合公民及學生團體，12日晚間7時在圓環集會遊行，市議員苗博雅、市議員張志豪到場聲援，員警在場維持秩序。

接近凌晨時刻，集會民眾要求與圓環拍照，警方讓群眾拍照後，群眾返回集會地點，但范姓研究生又衝出去，警方怕有危險，警方排成人牆圍住研究生。

范姓研究生說，當時他被圍住後，聽到有人說「好了啦，鏡頭夠多了！」，他不確定是誰講這句話，但聽到這句話後情緒上湧，立即揮拳往聲音來源揮打，一名離他近距離的大安分局員警，當頭被揍3拳，一旁員警立即拉開壓制。

研究生表示當天是自己去現場聲援參加集會，也坦承因為一時情緒動手打人，由於被打員警提告，因此警方詢問後，依妨害公務及傷害罪嫌函送法辦。

公館圓環日前開始拆除作業，有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王欣儀痛批，此舉就是形式上死亡威脅，北市警局也將報請北檢偵辦。(取材自王欣儀臉書)
公館圓環日前開始拆除作業，有民眾不滿抗議，甚至把台北市長蔣萬安照片做成「遺照」引發爭議。議員王欣儀痛批，此舉就是形式上死亡威脅，北市警局也將報請北檢偵辦。(取材自王欣儀臉書)
圖為台北市政府13日凌晨展開公館圓環填平地下道工程，抗議團體將反對標語貼在圍欄上，表達不滿。記者余承翰／攝影
圖為台北市政府13日凌晨展開公館圓環填平地下道工程，抗議團體將反對標語貼在圍欄上，表達不滿。記者余承翰／攝影

公館圓環 情緒 傷害罪 妨害公務

延伸閱讀

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

苗博雅反對拆圓環填平地下道遭網友洗版 怒批造謠「帶風向要有限度」

公館圓環填平地下道首上班日順暢 苗博雅：指揮人力多到不可思議

拆公館圓環爆警民衝突！苗博雅遭出征 反批假訊息為「圍苗救蔣」

相關新聞

公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦

台北市13日凌晨拆除公館圓環，行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」，但現場卻有人揮拳攻擊警察；台北市大安警分局...

影／濃煙直竄天！廢棄八里地中海俱樂部失火 曾以標榜無敵河景聞名

新北市八里區知名高級河景社區地中海已荒廢多年的豪華俱樂部建築，下午1時32分突然失火，由於今天風勢很強，大量濃煙連...

台南仁德工廠陷火海！消防急赴現場灌救 初步清查人員已撤出

台南市仁德區一家鐵工廠今天下午發生火警，消防局人員獲報到場時發現火勢全面燃燒，調派大批人車前往灌救，初步清查內部人員均已...

影／又是內輪差？彰化騎機車老翁被砂石車輾過 命喪輪下

彰化縣溪州鄉中山路三段今天上午發生一起砂石車撞死機車騎士意外，砂石車右轉時碰撞到騎機車的73歲陳姓老翁，老翁連人帶車被壓...

樹林工廠大火一家3口命喪火窟 犯保協會新北分會啟動保護機制

新北市樹林區一間電池工廠本月24日凌晨4時許發生大火，波及隔壁間2塑膠工廠，消防人員撲滅火勢後，在其中間1塑膠工廠發現負...

現場畫面曝光！蘆洲彩券行、檳榔店大招牌突墜落 5車慘被砸

新北市蘆洲區永樂街大地兒童公園對面中午發生招牌掉落事件，彩券行和檳榔店招牌連同雨遮墜落，砸毀底下5輛停放路邊機車，幸未波...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。