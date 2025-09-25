聽新聞
公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦
台北市13日凌晨拆除公館圓環，行人零死亡推動聯盟發起「守環行動：圓環大走讀」，但現場卻有人揮拳攻擊警察；台北市大安警分局今天依妨害公務、傷害罪嫌，約談涉嫌動手的台灣師範大學范姓研究生，他坦承動手，聲稱因為聽到有人說一句「鏡頭夠多了！」，才情緒失控往聲音來源方向打人。
市府拆除公館圓環當天，民間社團舉行「守環行動：圓環大走讀」，結合公民及學生團體，12日晚間7時在圓環集會遊行，市議員苗博雅、市議員張志豪到場聲援，員警在場維持秩序。
接近凌晨時刻，集會民眾要求與圓環拍照，警方讓群眾拍照後，群眾返回集會地點，但范姓研究生又衝出去，警方怕有危險，警方排成人牆圍住研究生。
范姓研究生說，當時他被圍住後，聽到有人說「好了啦，鏡頭夠多了！」，他不確定是誰講這句話，但聽到這句話後情緒上湧，立即揮拳往聲音來源揮打，一名離他近距離的大安分局員警，當頭被揍3拳，一旁員警立即拉開壓制。
研究生表示當天是自己去現場聲援參加集會，也坦承因為一時情緒動手打人，由於被打員警提告，因此警方詢問後，依妨害公務及傷害罪嫌函送法辦。
