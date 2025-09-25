將女子性影像分享給友人 他上傳群組後擴散…兩人都被起訴

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉男取得被害女子性影像後，傳給陳姓男子觀看，陳男上傳LINE群組後擴散出去。被害女子經友人告知，在臉書多個社團看到她的性影像後報案。檢察官偵查後，依無故重製及散布他人性影像罪、散布猥褻物品罪嫌起訴兩人。

檢方起訴指出，劉姓男子以不詳方式取得1名女子，裸露足以引起性慾或羞恥的身體隱私部位性影像檔案後，未徵得女子同意，用通訊軟體LINE，把她的性影像檔案傳送給陳姓友人。

陳男接收到被害女子的性影像檔案後，轉傳至LINE群組「XX俱樂部」，供該群組內之不特定人士觀看，檔後隨後又被不明人士擴散傳播出去。

被害女子接獲朋友告知，在臉書「XX禁地」、「XX缺愛集散地3.0」、「XX車庫集散地」、「XXX影片研究3.0」等社團，看到她的性影像，隨即報警處理。

警方清查臉書社團相關資訊，查出陳男身分，今年4月間持基隆地方法院核發的搜索票至陳男住處搜索，當場查扣他的得智慧型手機，並從手機內查得他與劉男的相關對話紀錄，將陳男和劉男函送法辦。

基隆地檢署檢察官偵查後，認定陳男和劉男均涉犯刑法未經他人同意，無故重製及散布他人性影像罪、散布猥褻物品罪嫌，並起訴兩人。

劉男取得被害女子性影像後，傳給陳姓男子觀看，陳男上傳LINE群組後擴散出去。基隆地檢署檢察官偵查後，依無故重製及散布他人性影像罪、散布猥褻物品罪嫌起訴兩人。聯合報系資料照

