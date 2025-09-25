影／又是內輪差？彰化騎機車老翁被砂石車輾過 命喪輪下
彰化縣溪州鄉中山路三段今天上午發生一起砂石車撞死機車騎士意外，砂石車右轉時碰撞到騎機車的73歲陳姓老翁，老翁連人帶車被壓在砂石車下，送醫後仍回天乏術，肇事原因警方調查中。
彰化消防局第四大隊今天上午8點多接獲通報，溪州鄉中山路三段溪州加油站附近發生車禍，消防人員到達現場時發現73歲陳姓老翁連車帶人被砂石車碾過，倒臥在砂石車底下，消防員將陳男從車底救出後，送至卓綜合醫院救治，但陳男仍傷重不治。
從曝光的車禍影音看來，原本砂石車和機車騎士併排在等紅綠燈，從紅燈轉到綠燈後，砂石車欲右轉，竟直接擠壓到右側也起步往前行的機車，機車被撞倒後，連人帶車壓進連結車輪下。
連結車蕭姓司機表示是視線死角，才會撞到右側騎機車的老翁，肇事原因警方釐清調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言