影／又是內輪差？彰化騎機車老翁被砂石車輾過 命喪輪下

彰化縣溪州鄉中山路三段今天上午發生一起砂石車撞死機車騎士意外，砂石車右轉時碰撞到騎機車的73歲陳姓老翁，老翁連人帶車被壓在砂石車下，送醫後仍回天乏術，肇事原因警方調查中。

彰化消防局第四大隊今天上午8點多接獲通報，溪州鄉中山路三段溪州加油站附近發生車禍，消防人員到達現場時發現73歲陳姓老翁連車帶人被砂石車碾過，倒臥在砂石車底下，消防員將陳男從車底救出後，送至卓綜合醫院救治，但陳男仍傷重不治。

從曝光的車禍影音看來，原本砂石車和機車騎士併排在等紅綠燈，從紅燈轉到綠燈後，砂石車欲右轉，竟直接擠壓到右側也起步往前行的機車，機車被撞倒後，連人帶車壓進連結車輪下。