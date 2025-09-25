樹林工廠大火一家3口命喪火窟 犯保協會新北分會啟動保護機制

新北市樹林區一間電池工廠本月24日凌晨4時許發生大火，波及隔壁間2塑膠工廠，消防人員撲滅火勢後，在其中間1塑膠工廠發現負責人吳姓男子一家3口遺體，均成焦屍；三人當時陳屍工廠大門僅一步之遙，吳妻手中還抱著6個月大女兒，令人鼻酸。檢警正調查起火原因，追究電池工廠有無疏失及刑責。

新北地檢署當天接獲警方報驗後，即刻指派檢察官迅速前往相驗，並通知財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會當日檢察官相驗遺體時間，犯保協會新北分會即出動專任人員及保護志工共6人於相驗現場慰問、陪伴家屬。

檢察官本月24日下午3時許前往新北市立殯儀館相驗被害人3人遺體，犯保協會新北分會人員提前抵達關懷慰問家屬並陪伴在側；對於家屬所詢問相關法律程序均一一仔細回覆，並適時告知相關的權益訊息，同時交付準備的溫馨關懷包，陪伴至相驗程序結束。