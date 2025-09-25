台中女騎車載母外出…西屯區文心路碰撞油罐車 母死女倖存

台中市張姓女子今天中午騎機車載吳姓母親，行經西屯區文心路三段時，因不明原因，與同向的油罐車發聲碰撞，二人被撞倒地，其中吳女傷勢嚴重，救護車到場時，吳女已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，陳姓油罐車司機辯稱，當時直行，有感覺車身碰撞後才下車察看，警方將調閱監視器釐清案發經過，查明是否涉嫌過失致死罪。

第六警分局交通分隊在今天中午12時許獲報，西屯區文心路三段有機車與油罐車的交通事故，經查，當時陳姓男子（36歲）駕駛油罐車沿文心路三段外側車道行駛，與騎機車的張姓女子（29歲）載吳姓母親（58歲）與油罐車同方向行駛。

油罐車較偏內側，而張女機車則是偏外側，兩車因不明原因發生碰撞後倒地，陳男查覺有撞到異物後停車察看，張女與吳女都受傷，其中吳女傷勢嚴重，救護車到場時，已無生命跡象，送醫急救後仍不治。