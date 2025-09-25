影／濃煙直竄天！廢棄八里地中海俱樂部失火 曾以標榜無敵河景聞名

新北市八里區知名高級河景社區地中海隔壁，已荒廢多年的豪華俱樂部建築，下午1時32分突然失火，由於今天風勢很強，大量濃煙連對岸淡水都看得很清楚，消防局共派遣31車、53人前往搶救。

天主教聖心女中對面的地中海社區，30年前除了標榜無敵河景和建築大師設計等特色，河岸號稱占地20公頃、五星級奢華會員制度假俱樂部也是吸引高端買家的賣點之一，即使當年會員保證金傳言高達50萬元，全盛時期會員數據稱超過1500人。