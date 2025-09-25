影／濃煙直竄天！廢棄八里地中海俱樂部失火 曾以標榜無敵河景聞名
新北市八里區知名高級河景社區地中海隔壁，已荒廢多年的豪華俱樂部建築，下午1時32分突然失火，由於今天風勢很強，大量濃煙連對岸淡水都看得很清楚，消防局共派遣31車、53人前往搶救。
天主教聖心女中對面的地中海社區，30年前除了標榜無敵河景和建築大師設計等特色，河岸號稱占地20公頃、五星級奢華會員制度假俱樂部也是吸引高端買家的賣點之一，即使當年會員保證金傳言高達50萬元，全盛時期會員數據稱超過1500人。
但因部分用地不合法等種種弊端，漸漸出現財務黑洞，2002年底無預警停業並荒廢至今沒有拆除，但俱樂部始終否認惡性倒閉。4層樓廢棄建築物的1樓，下午1時許冒出黑煙，消防局陸續派遣31車、53人前往滅火，粗估燃燒面積約30平方公尺，目前仍在搶救中。
