影／高雄女停車購物未鎖車門招賊 涉案男騎贓牌車突被警壓制
高雄42歲吳姓女子今天停車買東西，下車未鎖車門，不料放在車內的背包遇竊。警方據報，查出她下車不久，1名機車騎士靠近，開她車門偷走背包逃。警方調相監錄系統，在高雄火車站附近，當街攔捕涉案的張姓男子，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，今天上午8時50分，吳姓女子開車到高雄市苓雅區興中一路，臨時停車下車購物，將放有6000元等財物的背包放在車上，沒多久，張姓男子（42歲）騎機車靠近，擅開吳女的車門，涉嫌偷走背包逃逸。
吳女買完東西上車，發現背包不翼而飛，立即報警。警方調閱相關監錄系統，發現偷走吳女背包的機車騎士，出現高雄火車站附近，火速趕往找人，今天上午近中午12時，在三民區站東路與安寧街口，發現影像中的機車騎士，馬上下車與民眾合力扭捕他到案，才查出是曾涉竊案的張姓男子，並在張男身上搜出吳女遭竊的6000元，但吳女的背包已被他丟進愛河。
警方調查，張男所騎的機車懸掛的牌照，是失竊的gogoro的車牌，經查車牌今天上午在屏東基督教醫院附近遭竊。全案依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方呼籲民眾，下車時務必養成鎖車的習慣，以防範類似竊案再度發生。
