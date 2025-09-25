快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄女停車購物未鎖車門招賊 涉案男騎贓牌車突被警壓制

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄42歲吳姓女子今天停車買東西，下車未鎖車門，不料放在車內的背包遇竊。警方據報，查出她下車不久，1名機車騎士靠近，開她車門偷走背包逃。警方調相監錄系統，在高雄火車站附近，當街攔捕涉案的張姓男子，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午8時50分，吳姓女子開車到高雄市苓雅區興中一路，臨時停車下車購物，將放有6000元等財物的背包放在車上，沒多久，張姓男子（42歲）騎機車靠近，擅開吳女的車門，涉嫌偷走背包逃逸。

吳女買完東西上車，發現背包不翼而飛，立即報警。警方調閱相關監錄系統，發現偷走吳女背包的機車騎士，出現高雄火車站附近，火速趕往找人，今天上午近中午12時，在三民區站東路與安寧街口，發現影像中的機車騎士，馬上下車與民眾合力扭捕他到案，才查出是曾涉竊案的張姓男子，並在張男身上搜出吳女遭竊的6000元，但吳女的背包已被他丟進愛河。

警方調查，張男所騎的機車懸掛的牌照，是失竊的gogoro的車牌，經查車牌今天上午在屏東基督教醫院附近遭竊。全案依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。警方呼籲民眾，下車時務必養成鎖車的習慣，以防範類似竊案再度發生。

警方在街頭與民眾合力逮捕張姓男子。記者林保光／翻攝
警方在街頭與民眾合力逮捕張姓男子。記者林保光／翻攝

火車站 機車騎士 竊盜

延伸閱讀

澎湖縣議員歐中慨夫妻詐助理費 他認罪繳回犯罪所得獲緩刑定讞

高雄4歲童吸二手毒煙釀發育遲緩 毒鴛鴦遭判刑9個月

高雄三民公園工程擬「砍林蔭大道61棵樹」爆民怨 市府緊急調整

影／花蓮洪災泥土封門困3天！高雄特搜隊攀牆 救出中華路​老夫婦

相關新聞

板橋某國中傳墜樓 教育局：非輔導個案、原因持續釐清

新北市板橋區某國中今天上午11時許驚傳學生墜樓意外，1名14歲女學生不明原因從5樓墜下，校內師生聽聞巨大的撞擊聲查看後赫...

她拚死拉住墜井婦…狂喊苦撐半小時 巧遇婦人丈夫來尋才脫困

基隆市1名老婦人今天墜落古井中，住附近的婦人發現後到場救人，但無力拉她上來，大聲呼喊無人回應。拉約半小時，墜井婦人的丈夫...

影／濃煙直竄天！廢棄八里地中海俱樂部失火 曾以標榜無敵河景聞名

新北市八里區知名高級河景社區地中海隔壁，已荒廢多年的豪華俱樂部建築，下午1時32分突然失火，由於今天風勢很強，大量濃煙連...

影／高雄女停車購物未鎖車門招賊 涉案男騎贓牌車突被警壓制

高雄42歲吳姓女子今天停車買東西，下車未鎖車門，不料放在車內的背包遇竊。警方據報，查出她下車不久，1名機車騎士靠近，開她...

台中女騎士雙載西屯擦撞油罐車 後座乘客送醫不治

台中市西屯區文心路今天中午12時許，發生一起機車擦撞油罐車的交通事故，機車年約50多歲的乘客摔倒在地，警消到場時，已無生...

雲林社區道路貨車失折撞折電桿 斷電救出駕駛仍告死亡

雲林縣莿桐鄉今天上午一輛大貨車行經埔子村一處社區道路時，疑因失控自撞電線桿，電桿折斷，車頭嚴重扭曲變形，55歲蔡姓男駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。