雲林社區道路貨車失折撞折電桿 斷電救出駕駛仍告死亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣莿桐鄉今天上午一輛大貨車行經埔子村一處社區道路時，疑因失控自撞電線桿，電桿折斷，車頭嚴重扭曲變形，55歲蔡姓男駕駛夾在駕駛座受困，經消防隊撬開車門，約1小時將他救出，但人已呈OHCA（到院前心肺功能停止），送往斗六台大醫院急救仍告不治，案由警方處理中。

雲林消防局說，今天上午9時52分獲報，派遣莿桐分隊11、91車趕赴現場，發現貨車的車頭遭斷裂的電桿緊壓嚴重變形，蔡男被夾在駕駛座已呈現昏迷，左小腿骨折血肉模糊。

因電桿傾倒，高壓電線四散，搶救人員擔心觸電，也趕緊通知台電人員前往斷電，在無觸電之虞後，搜救人員隨全力破壞車體展開救援，約11時蔡男才被救出，但已無呼吸心跳，救護人員立刻實施CPR（心肺復甦術），並送往斗六台大醫院急救，但仍告不治。

據了解，蔡男為彰化地區一家工廠員工，現場車上的貨單散落一地，研判他可能在送貨途中發生意外。是否疲勞駕駛或其他原因，警方進一步調查釐清中。

一輛貨車行經雲林莿桐鄉社區道路自撞電桿，駕駛夾在車內，經救出送醫仍告不治。記者蔡維斌／翻攝
