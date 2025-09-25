北市女慘被趕出家門「家當堆馬路」 警察不敢立即清除原因曝光

台北市大同區重慶北路三段一處巷內，昨天凌晨有一女子遭家人趕出門，房間內的個人物品全部被堆放到馬路上，里長擔心雜物占據馬路，恐影響交通，向警方反映希望能先清除。不過，警方表示，因是「有主物」，無法立即開罰或移置，昨晚已找到當事人來清理。

隆和里長沈春華指出，她主動通報警方、環保局清潔隊，但得到的回應只能依路霸處理，限行為人在3日內自行移置，換言之，道路至少3天內都將被迫持續受阻，她也批評，公務單位互踢皮球，完全忽視民眾的即時安全需求。

沈春華指出，派出所明明掌握行為人，卻不願直接開罰、不願以遺失物處理，甚至拒絕她代為報案保管，結果就是馬路上擺滿雜物，大家都知道危險，卻沒有人願意立刻處理，這不是行政效率低落，而是行政根本不作為。

有意參選中山大同市議員的朱政騏則指出，這起事件暴露出的是制度性的漏洞，而不只是單一案件，馬路是公共空間，應以安全為最高原則，但現在的規定，卻讓公務員寧可守著程序，也不敢擔當處理，規則僵化，市民的安全已經被犧牲在公文與流程之下。

對此，大同分局民族路派出所長陳繪丞指出，因讓女人好堆放的物品屬「有主物」，只能依規定開立「路霸」告發單，通常限行為人一周時間來處理，最後是員警找到當事人來處理，昨晚已經把個人的物品搬走。