板橋某國中傳墜樓 教育局：非輔導個案、原因持續釐清
新北市板橋區某國中今天上午11時許驚傳學生墜樓意外，1名14歲女學生不明原因從5樓墜下，校內師生聽聞巨大的撞擊聲查看後赫見有人墜樓立即報警。新北市教育局表示，經了解，該校8年級學生約11時下課時發生墜落意外，校方第一時間通知家長，陪同學生送醫急救，同時立即通報並啟動緊急處置機制，目前學生腿部有傷勢，轉加護病房密切觀察治療。
學校表示，該生非輔導個案，上午上課狀況一切正常，教育局與學校已啟動校安及輔導機制，全力照顧學生與家屬需求，詳細意外原因仍待進一步調查釐清。
教育局要求學校盡速釐清調查，同時結合相關單位與家庭資源給予協助，並啟動校園安心輔導機制、生命教育等工作，照顧並穩定全校師生身心健康。
