影／三重超商年輕店員不懂客人要菸被揍 見他亮開山刀嚇得逃出求救

新北市三重區昨天有1名男子到超商買菸，只因店員聽不懂就出拳揍他臉，甚至從腰間抽出西瓜刀恐嚇。年輕店員立刻逃出店外向路人求救，警方趕抵之後調閱監視器鎖定對象，表示將積極查緝犯嫌到案說明。

協助報警的李小姐描述，昨天凌晨0時許走在三重區永福街上，突然有1名穿著超商制服的弟弟慌慌張張衝過來求救：「幫我報警！剛剛有人拿開山刀！」

大約3分鐘便有3名警員趕抵，店員形容只是一時無法理解、認不出對方想要買什麼品牌的軟殼包裝香菸，就被出拳施暴打到臉部挫傷、眼鏡掉落毀損，還把他逼到角落，「看到他拿出刀我就直接跑了」。

後來警方要帶店員回超商，他仍很緊張害怕抓著員警的手臂跟著走。三重警分局永福派出所長陳政延指出，案發之後立即調閱監視器鎖定對象，已著手朝嫌犯逃逸方向循線追查，將積極查緝到案說明，依傷害、恐嚇、毀損罪嫌偵辦。

