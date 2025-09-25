影／三重超商年輕店員不懂客人要菸被揍 見他亮開山刀嚇得逃出求救

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1名男子到超商買菸，只因店員聽不懂就出拳揍他臉，甚至從腰間抽出西瓜刀恐嚇。年輕店員立刻逃出店外向路人求救，警方趕抵之後調閱監視器鎖定對象，表示將積極查緝犯嫌到案說明。

協助報警的李小姐描述，昨天凌晨0時許走在三重區永福街上，突然有1名穿著超商制服的弟弟慌慌張張衝過來求救：「幫我報警！剛剛有人拿開山刀！」

大約3分鐘便有3名警員趕抵，店員形容只是一時無法理解、認不出對方想要買什麼品牌的軟殼包裝香菸，就被出拳施暴打到臉部挫傷、眼鏡掉落毀損，還把他逼到角落，「看到他拿出刀我就直接跑了」。

後來警方要帶店員回超商，他仍很緊張害怕抓著員警的手臂跟著走。三重警分局永福派出所長陳政延指出，案發之後立即調閱監視器鎖定對象，已著手朝嫌犯逃逸方向循線追查，將積極查緝到案說明，依傷害、恐嚇、毀損罪嫌偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

三重1名超商年輕店員只因聽不懂客人要買什麼菸，就被出拳施暴、持西瓜刀恐嚇，趕緊逃出店外求救。警方迅速趕抵，要帶店員回超商時，他仍很緊張害怕抓著員警的手臂跟著走。記者林昭彰／翻攝
嫌犯只因超商店員聽不懂他要買什麼菸，便施暴並持西瓜刀恐嚇。見店員逃出店外，他也隨之逃跑。警方已鎖定對象查緝中。記者林昭彰／翻攝
