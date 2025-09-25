澳籍女公車坐過站找嘸旅館 蘆竹警暖心護送

一名來自澳洲的女子，日前來台灣轉機期間，因搭車搭過頭迷路，且身無新台幣，於人生地不熟的桃園蘆竹街頭徬徨無助，所幸在蘆竹警分局員警熱心協助下，不僅順利抵達預訂旅館，更深刻體驗到台灣警察的溫馨與專業，為其旅途留下美好且深刻的印象。

南竹派出所表示，警方日前獲報有一名外籍女子在南崁路二段疑似迷途需要協助，員警黃韋翔、劉彥蘭立即至現場關心。據警方了解，該名澳洲籍旅客在台轉機，原欲搭公車前往住宿地點，卻不慎搭車過站，因而迷途，且語言不通更使其焦急萬分，不知如何是好。員警當下先安撫其緊張情緒，確認女子已預訂好旅館，且隔日即將離境，兩位員警當機立斷，立即駕車護送其前往旅館，在警方協助下，女子順利與旅館人員確認住宿，一顆懸著的心才終於放下。

女子對台灣警察的熱忱協助深表感動與感謝，她表示，原先的迷路困境一度讓她感到慌亂，但台灣警察的友善與效率，讓她對台灣留下極為美好的印象，員警的暖舉不僅解決了女子的燃眉之急，更展現台灣社會的友善與警察為民服務的精神，為台灣這塊土地增添溫暖的光芒。

蘆竹分局表示，民眾若遇有緊急危害或緊急危難之狀況，可即撥打「110」電話報案，警察會立即給予協助 。

