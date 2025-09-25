她拚死拉住墜井婦…狂喊苦撐半小時 巧遇婦人丈夫來尋才脫困

基隆市1名老婦人墜落古井中，住附近的婦人發現但無力拉她上來，大聲呼喊無人回應，約半小時後墜井婦人的丈夫出現接手，她才能去打「119」，由消防員到場救出婦人並送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市1名老婦人今天墜落古井中，住附近的婦人發現後到場救人，但無力拉她上來，大聲呼喊無人回應。拉約半小時，墜井婦人的丈夫出現，接手拉住老伴，原先救人的婦人才去打「119」，由消防員到場救出婦人並送醫。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時許獲報案，暖暖區尚仁街有人墜落深約2公尺的古井中。消防員到場時，看到1名老先生拉著墜井的婦人，馬上合力將這名婦人拉出井外，送醫治療。

最先發現並救人的婦人說，這口古井是早年她家使用的水源，早上就看到墜井的婦人出現在她家屋外，雖覺得陌生，但也不做他想。後來在屋內聽到異常的聲響，外出查看，發現這名婦人掉落井中。

救人的婦人說，他探身拉住落井的婦人，但無力把她拉出來，只能一直拉住她，避免發生憾事。她因為沒有帶手機，無法打電話求救，大聲喊叫也都沒有人出現。拉了一段時間，力氣快沒了，她要落井的婦人用腳去撐古井，減輕她的負擔。

過了約半小時，救人的婦人看到1名不認識的老先生出現，馬上開口求助。等老先生來到井邊，才知道他是落井婦人的丈夫，並改由他拉住落井婦人，她回家打119求救，終於救出這名婦人。

