國立聯大2學生騎機車撞客運喪生 校方哀傷心痛：全力協助陪伴家屬

國立聯合大學光電系二年級邱姓、何姓學生昨晚共乘機車在苗栗市中山路、建功街口與客運發生碰撞，兩人都不幸傷重身亡，圖為聯大八甲校區。記者胡蓬生／攝影

國立聯合大學光電系二年級邱姓、何姓學生昨晚共乘機車在苗栗市中山路、建功街口與客運發生碰撞，兩人都不幸傷重身亡，校方上午表達哀傷及心痛，強調將全力協助家屬善後，陪伴家屬度過這段艱難時刻。

聯大上午表示，光電系二年甲班2名學生昨晚與客運發生碰撞事故，不幸離開大家，家屬昨天深夜趕來，校方目前正全心陪伴及安置，提供校內宿舍及心理師陪伴在側，隨時支援家屬所需，校長侯帝光上午9點並前往宿舍慰問家屬。

侯帝光表示，對學生發生如此重大的事故，萬分心痛，也對痛失愛子的家屬表達深切關心與慰問；校方已指示學生事務處長在今天緊急召開「學生重大事故處理會議」，針對學生及家長各項後續安置、急難救助金申請、學生保險金申請、光電系班級哀傷輔導措施等，全面進行盤點與執行。對此不幸意外，校內全體師生員工同聲哀悼，將全力協助與陪伴家屬度過這段艱難時刻，感謝各界關心。

昨晚車禍喪生的邱姓學生是宜蘭人、何姓學生是高雄人，昨晚9點多車禍發生時，兩名學生在現場都已失去生命徵象，經送醫搶救，無奈仍回天乏術。